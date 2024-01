Anita Olivieri pronta a fare pace con Beatrice Luzzi Grande Fratello 2023?/ “Voglio cambiare…”

Grande Fratello 2023, aria di cambiamento per Anita Olivieri grazie al fratello: “Ha aperto una strada…”

Un clamoroso ribaltone potrebbe interessare le prossime settimane del Grande Fratello 2023 chiamando in causa due protagoniste indiscusse di questa edizione: Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Le ruggini tra le due sono ampiamente note, ma nel corso dell’ultima puntata c’è stato un momento chiave che potrebbe aprire a nuovi scenari, questa volta in favore di un armistizio tra le due dopo tanti scontri e diatribe.

Perla Vatiero messa in crisi da Mirko / "Senza Giuseppe avrei meno motivi per restare al Grande Fratello 2024

E’ intervenuto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 il fratello di Anita Olivieri che, spiazzando tutti, ha chiesto di salutare Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Il gesto nei confronti dell’attrice è apparso incomprensibile, generando tra tutti – come riporta il sito ufficiale del reality – la perplessità di Marco Maddaloni. Quest’ultimo ha incalzato sulla questione proprio Anita, convinta di aver trovato la giusta chiave di lettura del gesto di suo fratello. “L’ha fatto per me, sicuro! l’ha fatto per aprire una strada”.

Beatrice Luzzi e Fiordaliso unite contro Grecia Colmenares Grande Fratello 2024/ "Non si può esserle amica"

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, fine delle ruggini al Grande Fratello 2023?

Le teoria di Anita Olivieri risulta ancora più comprensibile con il discorso successivo: “Ho disinnescato, è una settimana che non piango più, voglio cambiare”. Sembra dunque che la concorrente abbia colto al volo l’assist di suo fratello e sia pronta a cambiare atteggiamento non solo in generale ma forse anche nei confronti di Beatrice Luzzi. Secondo la giovane, il fratello – poco avvezzo alle liti e tendenzialmente empatico – le ha voluto mandare un messaggio proprio in questa direzione.

Intanto, Anita Olivieri – come racconta il sito ufficiale del Grande Fratello 2023 – si è poi dedicata a rincuorare il suo amico Giuseppe Garibaldi alle prese con le ipocondrie da televoto. Il calabrese rischia di dover lasciare la casa e la situazione sembra disorientarlo non poco; ecco dunque che in suo soccorso è arrivata la concorrente che lo ha spronato: “Concentriamoci su di noi, arriviamo alla fine con serenità, disinnesca; non dare potere”.

Beatrice Luzzi ha violato il regolamento del Grande Fratello?/ Segnalazione e accusa del web: cos'è accaduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA