Anita Olivieri punge Perla Vatiero: “Senza zuccheri sta male”/ Continua il ‘bullismo’ al Grande Fratello 2024

Perla Vatiero ancora ‘bullizzata’ al Grande Fratello 2024: Anita Olivieri punzecchia: “Senza zuccheri non sa stare”

Da un paio di giorni Perla Vatiero è al centro di battute e frecciate da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello 2024. Senza un motivo comprensibile e giustificabile, molti degli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno iniziato a punzecchiarla sul cibo. In queste ore, a prendere in giro la giovane partenopea è stata Anita Olivieri ed il video in questione sta facendo il giro del web. Nel dettaglio, mentre alcuni gieffini era in giardino la Olivieri se ne è uscita con una pessima battuta: “La Vatiero deve mangiare la dose di zuccheri giornaliera sennò sta male”.

Ieri sera Anita Olivieri ha iniziato a schernire Perla Vatiero solo perché la ragazza aveva dichiarato di voler mangiare una crostata. La 26enne romana non è stata la sola ha prendere in giro Perla. Durante l’ora di ginnastica, anche Paolo Masella, Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi hanno iniziato a prendere in giro la giovane sul cibo. Insomma non si capisce perché molti concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno iniziato a scherzare in questo modo, fatto sta però che tale comportamento non è per nulla apprezzato dagli utenti del web che sui social stanno esprimendo tutto il loro disappunto.

Grande Fratello 2024: Beatrice Luzzi consola Perla Vatiero

Perla Vatiero a causa delle continua critiche e battute ricevute dagli altri concorrenti del Grande Fratello 2024, l’ultima da Anita Olivieri, è entrata in crisi. Si sente immotivatamente presa di mira ed ha deciso di limitarsi con le fritture ed il dolci. L’unica concorrente a mostrarle vicinanza e parlare con tatto è Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, ha provato a consolarla e rassicurarle invitandola a non entrare in paranoia per i commenti degli altri inquilini.

Nel frattempo sul web è polemica. I commenti contro Anita Olivieri per la battuta contro Perla Vatiero sono tantissimi. Un utente ha scritto: “Questa non coglie mai l’occasione per stare zitta”, un altro ha aggiunto: “Scherzare sul cibo non va mai bene, siete velenosi” oppure ancora c’è chi fa notare: “Anita è una bulla, altro che angelo”. Ed in molti si chiedono se, per l’ennesima volta, Alfonso Signorini nella puntata di lunedì prossimo del Grande Fratello 2024 non prenderà nuovi provvedimenti contro alcuni gieffini.

