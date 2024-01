Perla Vatiero ‘bullizzata’ per il cibo dai concorrenti del Grande Fratello 2023?/ E’ polemica sul web

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero sbotta con Federico Massaro: “Perchè non posso mangiare?”

Nelle ultime ore sul web sta divampando il ‘caso’ Perla Vatiero; la giovane concorrente del Grande Fratello 2023 pare venga punzecchiata ironicamente – e forse anche in maniera poco gradevole – da alcuni concorrenti sulle sue abitudini riguardanti il cibo. La cadenza delle battute inizia però a farsi pesante, al punto da indignare il web per il messaggio che potrebbe emergere da tale situazione.

Come riporta Gossip e Tv, una delle ultime battute fonte di indignazione sarebbe stata pronunciata da Federico Massaro. “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”, queste le parole all’indirizzo di Perla Vatiero che palesemente infastidita ha replicato: “Ma perché non posso mangiare?! Già che non ho cenato stasera…”. La giovane si sarebbe poi ulteriormente sfogata sul tema con Giuseppe Garibaldi: “Io ci rido, ma ci sono molte ragazze che ci seguono e che non sono forti come me”.

Perla Vatiero, sui social tutti in suo favore: “Le battute sul cibo sono orribili…”

Come sottolinea il portale, Federico Massaro non sarebbe stato l’unico ad ironizzare in maniera poco piacevole ai danni di Perla Vatiero e sul tema del cibo. Anche Marco Maddaloni e Paolo Masella si sarebbero uniti a questo sgradevole coro, destando la preoccupazione anche di Beatrice Luzzi: “Ti danno il tormento, vero?”. Da ciò, è scaturita una forte condanna da parte del web a prescindere dal seguito di Perla Vatiero: anche chi non stravedeva per lei pare si sia schierato in suo favore nel merito di questa tendenza in Casa a bersagliarla sul tema del cibo.

“Non sono una fan di Perla, ma tutte le battute che le stanno facendo sul cibo sono veramente orribili e il messaggio che passa andrebbe bloccato subito. Perla è bella così com’è e la sua sicurezza è un esempio per tante ragazze che la prendono come modello”. Questo uno dei commenti più in voga sui social in difesa di Perla Vatiero – riportato da Gossip e Tv – e nelle ultime ore la giovane pare abbia avuto un confronto con Giuseppe Garibaldi anche su un altro tema; inizialmente ironico, ma poi quasi rivelatore. “Se mi metto contro di te mi mandano a casa”, avrebbe affermato il calabrese con Perla che avrebbe dunque chiosato: “Lo vedi allora che sei un giocatore?!”.











