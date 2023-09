Anita Olivieri sbotta contro gli autori del Grande Fratello 2023/ “Mandate sempre Heidi di là!”

Anita Olivieri e Heidi Baci, aria tesa al Grande Fratello 2023

Sono giorni caldi al Grande Fratello 2023, ma non si parla di temperatura, bensì di atmosfera. Dopo poche settimane dall’avvio del reality condotto da Alfonso Signorini, iniziano ad emergere le prime ruggini e controversie tra i coinquilini della casa. Molto sta facendo discutere Heidi Baci, sia in relazione all’interesse palesato da Massimiliano Varrese sia rispetto al parere di alcuni compagni di viaggio, come nel caso di Anita Olivieri.

Anita Olivieri ed Heidi Baci non sembrano nutrire reciprocamente una grande sintonia; a metterlo in evidenza è stata l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Un diverbio piuttosto acceso dove le posizioni sono sembrate piuttosto chiare; allo stesso tempo però, Anita Olivieri sembra essere propensa ad un confronto per chiarire e rasserenare il rapporto, ma – come riporta Biccy – in un recente sfogo avrebbe “accusato” gli autori del reality di non favorire il suo incontro con la coinquilina.

Anita Olivieri, il confessionale mandato in onda per errore al Grande Fratello 2023

Come racconta il portale, nelle ultime ore è stato mandato in onda per errore un duro sfogo in confessionale di Anita Olivieri con riferimento alla diatriba al Grande Fratello 2023 con Heidi Baci. Nello specifico, la prima avrebbe avuto da ridire su alcune scelte degli autori: “Voi ogni volta mi mandate sempre Heidi di là, così io poi non riesco mai a chiarirci; lo fate apposta“. Queste le parole della giovane, che successivamente però abbassa i toni: “Lo so che è il vostro lavoro, va bene così…”.

Dallo sfogo in confessionale di Anita Olivieri si evince quasi un senso di frustrazione per la mancanza di dialogo con Heidi Baci. La giovane vorrebbe dunque chiarirsi in maniera definitiva con la coinquilina soprattutto dopo quanto emerso nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. La diretta aveva infatti messo in evidenza diverse considerazioni negative di Anita nei confronti di Heidi, scatenando un diverbio piuttosto acceso tra le due.











