Anna a C’è posta per te per figlia Giulia/ “Non la vedo da anni, ho sbagliato ma…”

La seconda storia di C’è posta per te è quella di Anna, che si è presentata nello studio di Maria De Filippi con i figli Antonio e Gianluca. Proprio loro hanno chiamato il programma, perché vogliono che la mamma possa rivedere l’altra figlia, Giulia, dal vivo e che possa sentire la sua voce. Loro hanno rapporti con la sorella e hanno cercato in tutti i modi di farle riavvicinare, ma ogni volta che parlano a Giulia della mamma, la sorella ha risposto con distacco, spiegando di non volerla vedere.

GIUSEPPE, SORPRESA C'È POSTA PER TE A MOGLIE FRANCESCA/ Can Yaman "Io mi sento solo"

La donna, brasiliana, aveva 19 anni quando è rimasta incinta del primo figlio. L’uomo con cui stava la mise di fronte ad una scelta: l’aborto per stare lui. Ma lei ha deciso di tenere il figlio. In Italia ha incontrato il padre di Antonio e Gianluca, da cui però poi si è separata, pur restando in ottimi rapporti. Nessuno dei due ha parlato male l’uno dell’altro. Tutto precipita quando Anna incontra il padre di Giulia, conosciuto in discoteca.

Alessia Quarto choc dopo C'è posta per te/ "Con il mio ex? Ci siamo sentiti ma..."

Anna prova a riallacciare i rapporti con la figlia Giulia

“Ho perso la testa, è stato un colpo di fulmine. Mi ha soggiogata mentalmente, infatti lo feci venire a vivere con i miei figli. Poi mi resi conto che era diverso, ma ero già incinta di Giulia. Ero incinta e innamorata di un uomo che mi dava tutt’altro che amore”, ha raccontato a C’è posta per te. Anna decise di andare a vivere da sola con la figlia Giulia e l’uomo, mentre gli altri tre figli rimasero con l’ex. Per un periodo è anche scappata in Portogallo, poi è tornata in Italia e si è lasciata convincere dalla famiglia di lui ad andare in vacanza in Spagna, dopo la quale non riusciva più a vedere la figlia. Da quando aveva sei anni, dunque, non ha più visto la figlia Giulia, se non da lontano, per paura di avvicinarsi a quella famiglia. Con l’aiuto dei figli spera di riuscire a raccontare la sua verità alla figlia e a riallacciare i rapporti con lei.

LEGGI ANCHE:

Cinzia Primatesta moglie Antonino Cannavacciuolo/ "Incontro? Nel '95 Toni venne a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA