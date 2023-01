C’è posta per te 2023, 1a puntata/ Diretta e anticipazioni: novità e ospiti speciali

Anticipazioni C’è posta per te 2023: tornano le storie di Maria De Filippi

Il 7 gennaio 2023 torna su Canale5, in prima serata, C’è posta per te di Maria De Filippi. Il format, giunto alla sua 26° edizione, inaugura il periodo immediatamente successivo alle Feste natalizie ed è pronto ad emozionare ed intrattenere il pubblico con le storie protagoniste. Genitori che non parlano più con i figli e viceversa, tensioni tra fratelli e sorelle, rotture tra fidanzati o divorzi tra marito e moglie, rapporti interrotti tra amici di vecchia data. Saranno numerose le storie proposte in puntata, tutte con un obiettivo comune: aprire la busta e riappacificarsi.

Alessia Quarto choc dopo C'è posta per te/ "Con il mio ex? Ci siamo sentiti ma..."

Importantissimo, come sempre, il ruolo di Maria De Filippi. Ideatrice e conduttrice di C’è posta per te, il suo obiettivo è quello di mediare tra le parti e favorirne la riconciliazione. Attraverso il suo atteggiamento riflessivo, diplomatico ma pungente all’occorrenza, la conduttrice veste il ruolo di mediatrice venendo incontro ad entrambe le parti, con la speranza che la busta venga aperta e che si colmino le distanze.

CARMELO IGNORATO DAL FIGLIO NICOLAS "6 ANNI SENZA TE"/ Niente pace a C'è posta per te

C’è posta per te 2023, gli ospiti e un nuovo postino

Anche quest’anno C’è posta per te vanta la presenza di un ricco parterre di ospiti, che avranno incontri speciali con i protagonisti delle storie. Stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, tra gli ospiti previsti in questa edizione figureranno il grande Massimo Ranieri e una vera e propria diva del cinema internazionale, Charlize Theron.

Importanti novità in arrivo anche nel cast. Il gruppo di postini storici non mancherà (ci saranno Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi): a loro, tuttavia, si aggiungerà la new entry Giovanni Vescovo, trentenne nato a Treviso e cresciuto a Roma. Non è un volto così sconosciuto nel mondo della televisione, essendo stato uno dei protagonisti di Uomini e donne tra il 2016 e il 2017, dove vestì i panni di corteggiatore della tronista Sonia Lorenzini.

C'è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta, storie: Nicholas chiude la busta!

Diretta C’è posta per te 2023, dove vederla in streaming e tv

Il ritorno di C’è posta per te è fissato per il 7 gennaio 2023, data della messa in onda della prima puntata ufficiale di questa nuova edizione. Maria De Filippi se la vedrà con un altro atteso debutto, quello di Tali e quali di Carlo Conti su Rai1: una battaglia a suon di ascolti tra due assoluti professionisti della televisione, oltre che grandi amici fuori dalle telecamere.

L’appuntamento con C’è posta per te 2023 è in prima serata su Canale 5 ed è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Clicca qui per guardarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA