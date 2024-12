Gianni Morandi sarà uno dei protagonisti della trasmissione Cena di Natale, in programma in prima serata lunedi 23 Settembre 2024. Gianni Morandi è sposato da tempo con Anna Dan, andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è la donna che ha cambiato la vita dello storico cantautore italiano. Ecco alcune notizie riguardo la sua vita.

Anna Dan è nata il 12 Ottobre 1957, nella vita è stata una dirigente di una società informatica e i due hanno dieci anni di differenza ma questo non ha mai influito sulla loro vita. Il cantante è stato sposato con Laura Efrikian dal quale ha avuto tre figli, poi ha conosciuto Anna e la loro è senza dubbio una splendida storia d’amore.

Ricordando il loro incontro e il loro amore Gianni Morandi ha parlato cosi della loro storia: “Ero separato già da diciotto anni e ho avuto qualche storia, ma evidentemente non era quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Gianni che ha sposato dopo qualche anno Anna in forma privata a Monghidoro.

Anna Dan e il forte legame con Gianni Morandi

Anna Dan e Gianni Morandi hanno avuto anche un figlio, Pietro. La storia tra loro due inizia il 19 Agosto 1994, i due si conoscono durante una partita di calcio a Monghidoro. Proprio ricordando quel giorno il cantante ne parlò su Instagram: “Ero a Monghidoro per una partita di calcio, lei arrivò da Bologna con amici comuni e rimasi folgorato dai suoi occhi e dalla sua personalità”.

Gianni Morandi ha più volte celebrato l’amore per la compagna, ricordando come è legato alla donna. Parlando della loro storia Gianni ha parlato cosi della compagna: “Anna è stata un regalo della vita, cosi come una nuova paternità dopo i 50 anni di vita”, ha svelato nel corso di un’intervista a Radio Deejay. I due si sono sposati tre anni dopo la nascita di Pietro.

Anna indossava una macchina fotografica quando incontrò Gianni per la prima volta, lei aveva una grande passione per la musica e appunto per la fotografia anche se – per quel che ne sappiamo – non è mai stata impegnata lavorativamente in questo mondo. Gianni è pazzo di Anna e su Instagram qualche tempo fa aveva dichiarato: “Cara Anna, stiamo insieme da oltre vent’anni ed io ti amo molto di più di quanto ti ho…”, spiegando il loro legame speciale.