Anna Dan, moglie di Gianni Morandi/ “Felicissimi assieme andiamo avanti con allegria”

Anna Dan e Gianni Morandi formano una delle coppie più longeve del mondo

della musica. Marito e moglie si sono conosciuti negli anni Novanta

grazie ad una partita di calcio a Monghidoro: il cantante ha capitolato

di fronte alla bellezza della futura moglie. Poi si sono fidanzati in via

ufficiale nel ’94 e sono diventati genitori di Pietro, nato tre anni

dopo la loro unione. Anche se le nozze sono state celebrate solo nel

novembre del 2004 e durano con amore e passione ancora oggi. “Rimasi

colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina

fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”, ha

scritto su Facebook i cantante qualche tempo fa, “avevo appena

concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da

incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una

breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già

da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non

quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi

continuiamo a essere felici insieme”. Forse negli ultimi tempi i profili

social di entrambi rivelano un’assenza reciproca, ma non è così. Gianni

infatti è molto attivo anche su Instagram ed è proprio Anna a fargli

ogni foto, specialmente mentre lava i piatti in cucina o prepara uno dei

suoi piatti.

ANNA DAN, MOGLIE DI GIANNI MORANDI: “LEI MI DA TANTA FORZA”

Anna Dan non è mai stata gelosa del marito Gianni Morandi, soprattutto

perchè lui non le ha mai dato motivo di esserlo. Anche se il cantante in

precedenza aveva rivelato a Sorrisi di avere un forte debole per Monica

Bellucci e che la moglie sarebbe stata gelosissima di tutte le partner

avute sul set della fiction L’Isola di Pietro. E pensare che Anna, al

loro primo incontro, aveva fatto di tutto per sviare Morandi dalle sue

intenzioni. Tanto da dargli un numero di telefono sbagliato, nella

speranza di non poter essere contattata dall’artista. Invece le cose

sono andate molto diversamente e il merito è anche della determinazione

di Gianni nel voler conquistare la sua dolce metà. Oggi, sabato 2 maggio

2020, Gianni Morandi sarà uno degli ospiti che vedremo in Un, Due,

Tre… Fiorella!, il meglio del programma della nota cantante che andrà

in onda nella prima serata di Rai 1. Siamo sicuri che durante la

replica, Gianni e la moglie saranno davanti alla tv, magari abbracciati

stretti stretti. “Tra noi scoppiò qualcosa di particolare”, ha

dichiarato tempo fa l’artista a Donna Moderna, “mi fece perdere la

testa. Poi siamo maturati e andati avanti, ma sempre con allegria e una

chimica pazzesca. Non ho mai avuto voglia di tradirla. Un incontro

fortunato. Anche per la mia professione. Grazie alla forza che mi ha

dato Anna ho fatto tanti dischi, condotto 2 Festival di Sanremo e oggi

sono perfino nel mondo dei social”.



