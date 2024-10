Anna e Alfred: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Ad una settimana dal falò di confronto finale nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, emergono rumors su cos’è successo tra Anna e Alfred che hanno concluso il viaggio nei sentimenti con una rottura. Alfred, dopo aver detto addio alla fidanzata Anna, ha deciso di concedersi una possibilità con la single Sofia ma, secondo indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, i due si sarebbero già detti addio. “Conosco bene Sofia, e lei ha ricominciato a vedere un vecchio amico, nonostante fosse uscita con Alfred”, la segnalazione riportata da Deianira.

La segnalazione, inoltre, ha svelato ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto tra Anna e Alfred dopo il programma. “Anna lo ha perdonato, come ha sempre fatto. La sua famiglia è furiosa per come sono andate le cose, ma sembra che Alfred abbia telefonato ai genitori di Anna, in lacrime, per spiegare che tutto era stato orchestrato“. La segnalazione sarà vera?

Anna e Alfred: la nuova segnalazione della single Sofia dopo Temptation Island 2024 settembre

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre, un video pubblicato su Tik Tok sta facendo molto discutere perché rivolto contro Anna, l’ex fidanzata di Alfred. In un video pubblicato da Niccolò, l’amico di Sofia, la tentatrice si presta a lanciare una frecciatina ad Anna. “Sorry Anna se Alfred ha scelto Sofia, dalle stalle alle stelle“, è la didascalia del video che sta facendo molto discutere.

Sofia, in particolare, come fa sapere Blastingnews, sta ricevendo molte critiche per essersi prestata alla realizzazione di un filmato che sembra una frecciatina velenosa nei confronti di Anna che, all’interno di Temptation Island, ha vissuto tanti momenti difficili. Sofia, da parte sua, non si è ancora esposta e non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma il video ha scatenato diverse reazioni e sono tanti coloro che difendono Anna.

