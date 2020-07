Anna e Andrea/ Lei sotto le coperte con Carlo: “Bella senz’anima” (Temptation Island)

ANNA “BELLA SANZA ANIMA”, ANDREA LA LASCERÀ A TEMPTATION ISLAND 2020?

Anna e Andrea verso la rottura a Temptation Island 2020 oppure no? Lui tergiversa tra mille dubbi, lei continua a lasciarsi andare a quella che ha definito una tattica per far ingelosire il suo compagno e spingerlo a sposarla ma, soprattutto, ad avere un figlio. La sua è solo una voglia assurda o un bisogno? Il pubblico se lo chiede anche se in molti sono pronti a scommettere che lei miri solo ai soldi di Andrea perché altrimenti non dovrebbe comportarsi in quel modo, ma chi ha ragione? Fatto sta che anche nella puntata di oggi di Temptation Island, eccezionalmente in onda al martedì, le prime immagini mostrano Andrea ancora in crisi e senza parole per il comportamento di Anna che, dall’altra parte, rilancia: “Sono bella senza anima”. Perché avrà fatto questa battuta e cosa vedrà Andrea oltre a quello che ha già visto?

ANNA SOTTO LE COPERTE CON CARLO A TEMPTATION ISLAND 2020

I primi frame del promo della puntata di oggi di Temptation Island 2020 mostrano la bella Anna di nuovo alle prese con il suo single Carlo. Le compagne di viaggio temono che lei lo stia usando e che lo farà soffrire, ma lei continua nel suo tentativo di circuire Andrea, almeno questo era all’inizio, e nella puntata di questa sera la vedremo addirittura andare sotto le coperte con lui. Il commento di Andrea dopo la visione delle immagini? “Deluso”. Cosa è successo sotto le coperte? I due arriveranno davvero a baciarsi? La scorsa settimana Andrea ha continuato a lamentarsi del comportamento di Anna ma confermando ancora la sua gelosia e quel dolore che sente quando lei si fa toccare dagli altri ma ha saputo rivelare anche di essere cresciuto tanto e di aver letto dentro di sé e di essere maturato. Riuscirà a mettere insieme quello che vuole davvero quando arriverà il momento del falò di confronto?



