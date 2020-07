Anna e Andrea/ Lui: “Ora devo pensare a me”, lei delusa… (Temptation Island 2020)

ANDREA SEMPRE PIU’ DELUSO DA ANNA IN TEMPTATION ISLAND 2020

Anna, Andrea e il ricatto. Questo è il titolo che potremo dare alla coppia di Temptation Island 2020 arrivata nel programma per dare una svolta alla loro relazione, una svolta voluta fortemente da lei ma non da lui. Il giovane Andrea ama molto la sua compagna e anche le figlie di lei ma quando è chiamato a fare una lista delle cose importanti della sua vita al primo posto ci sono lui e il suo lavoro. Andrea rivela che non è precisamente in questo ordine che vanno lette le cose ma le sue parole feriscono ancora Anna convinta che lui non la ami davvero, la prova? Il fatto di dire no a fare un figlio con lei. Proprio per questo ha messo in campo un teatrino con il single Carlo per usare la gelosia di Andrea contro lui stesso. La redazione ha già scoperto le carte di Anna e, come se non bastasse, lo stesso Filippo Bisciglia ha più volte ripreso Andrea spingendolo a ponderare le sue decisioni magari lasciandosi consigliare dai suoi maturi compagni di avventura, Lorenzo Amoruso in primis.

ANNA SMETTERA’ DI GIOCARE E SI LASCERA’ PRENDERE DA CARLO?

Andrea adesso sa bene a quale gioco Anna sta giocando a Temptation Island 2020 ma questo non significa che stia vivendo al meglio il fatto che lei si avvicini così tanto al single Carlo e ogni volta che la vede stretta a lui o che la sa sola con lui nel villaggio senza telecamere, tutto cambia e la gelosia prende il sopravvento. Anche il nuovo promo della puntata di oggi del reality dei sentimenti rivela che Andrea avrà nuovi video da vedere e che quando lo avrà fatto esclamerà: “Ho già visto troppo per i miei gusti” chiudendo il piccolo portatile simbolo della trasmissione. Le immagini mostrano Anna avvinghiata a Carlo, ancora una volta. Sarà davvero il suo solito gioco o l’indifferenza di Andrea al suo comportamento, la sta davvero spingendo verso un altro uomo? Dall’altra parte, invece, Andrea ha ricevuto la dichiarazione di Francesca ma ha risposto con un due di picche, lo farà anche questa sera?



