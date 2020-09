Anna e Gennaro, Temptation Island 2020/ I problemi di sempre: si lasceranno?

Anna Ascione e Gennaro Mauro si lasceranno a Temptation Italand 2020?

Anna Ascione e Gennaro Mauro e in mezzo? I soldi. La coppia è arrivata nel villaggio di Temptation Island 2020 in Sardegna con i problemi di sempre ovvero con una serie di incomprensioni e mancanza di fiducia che hanno spinto lei a dire no a lui che le ha chiesto di sposarla ma le cose stanno prendendo una piega davvero inaspettata. I due si sono accusati a vicenda ma dicendosi sostanzialmente le stesse cose. Mentre lei ha ribadito alle compagne di viaggio che il fidanzato è un viziato e capriccioso perché non abituato a lottare per niente visto che lavora nei negozi della sua famiglia, quest’ultimo ha detto lo stesso per la sua ‘lentezza’ nel prendere una laurea triennale. I due sono venuti nel programma per una svolta ma la prima cosa che è arrivata in faccia ad Anna è stato un vero e proprio schiaffo.

Il problema dei soldi al centro della storia di Anna Ascione e Gennaro Mauro

A sconvolgere Anna Ascione è il video che Alessia Marcuzzi le ha mostrato nel primo falò di Temptation Island in cui si sente Gennaro Mauro parlare del loro rapporto ma, soprattutto, dei soldi che lui ha e su cui lei potrebbe mettere le mani. Durante il falò è arrivata la doccia fredda per Anna che ha dovuto ascoltare il suo fidanzato confidare alle single che in alcuni momenti in cui si era lasciato con lei, c’erano delle donne, già realizzate, pronte a costruire una famiglia con lui e andare a convivere. La frase che ha fatto traboccare il vaso però è stata ‘se le dico quanto ho in banca, lei di sicuro mi spella’. Anna non ha fatto altro che spalancare la bocca durante la visione del video e smentire poi il fidanzato una volta che tutto è finito. Dall’altro lato, però, anche Gennaro ha ricevuto una serie di video in cui ha visto che Anna è già molto vicina al single Mario e non vuole crescere un figlio con un uomo che dice alcune cose perché quando ‘si arrabbia diventa un vulcano e non riesce davvero a controllarsi’.

Le immagini di Anna con il single hanno un po’ destabilizzato Gennaro che ha lasciato il falò di confronto pronto ad aspettare per capire fino a dove si spingerà la fidanzata a Temptation Island 2020. Una volta tornato nel villaggio ha poi trovato conforto tra le braccia e le coccole della single Giulia. La coppia potrebbe davvero scoppiare a questo punto perché il loro avvicinamento ai due single potrebbe portare ad un nuovo scontro questa sera a Temptation Island 2020.

