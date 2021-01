Anna Falchi nuda per la vittoria della Lazio nel derby/ Foto: “Fioretto mantenuto”

Promessa mantenuta per Anna Falchi che, come aveva promesso, subito dopo la vittoria della Lazio nel derby capitolino contro la Roma, si è mostrata senza veli e in tutta la sua bellezza sui social. Di profilo, con la schiena nuda e le braccia che le coprono il seno lasciando intravedere la parte laterale del decolletè e una mascherina sul viso biancoceleste, esattamente come i colori della Lazio, Anna Falchi ha reso ancora più speciale la serata dei tifosi della squadra di Inzaghi che, nell’anticipo di campionato, ha portato a casa una vittoria schiacciante nella partita più sentita nella capitale battendo 3-0 la Roma grazie ad una rete di Ciro Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Al settimo cielo per la vittoria netta e schiacciante, la Falchi ha fatto un regalo a tutti i tifosi biancocelesti.

ANNA FALCHI NUDA: IL REGALO PER I TIFOSI DELLA LAZIO DOPO IL DERBY

Con la mascherina sul volto che mette in risalto gli occhi chiari, Anna Falchi si è mostrata in tutto il suo splendore concludendo nel migliore dei modi un tranquillo venerdì sera di gennaio che si è trasformato nel giorno della grande festa della Lazio, capace di portare a casa una vittoria meritatissima contro la Roma. “Finita la partita più importante. Viva la Lazio, tutta la squadra e il grande Ciro Immobile che non ci delude mai e Luis Alberto. Che dire, 3-0 e zitti. Fioretto mantenuto“ ha scritto l’attrice. Una foto che ha conquistato migliaia di like e commenti da parte dei tifosi della Lazio, doppiamente felici. “Mamma mia che vittoria Anna!! Tu sempre meravigliosa come la nostra Lazio“, “Per fortuna ha vinto la Lazio”, “Aspettavo con ansia”, sono alcuni dei commenti dei fan e tifosi.





