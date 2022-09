Anna Falchi: “Walter Rodinò è il sole”/ “Andrea Ruggeri? La storia più importante”

Anna Falchi si è raccontata, o meglio, confidata, al magazine Confidenze. Una bella intervista in cui ha affrontato molti argomenti, a cominciare dall’amore. Dopo un lunghissimo fidanzamento è terminata la sua storia d’amore con l’esponente di Forza Italia, Andrea Ruggeri: “Dopo 11 anni la mia storia con Andrea (Ruggeri, politico ndr) è finita – spiega Anna Falchi, conduttrice de I Fatti Vostri – ero sempre stata contraria alla convivenza, l’anno scorso mi sono lasciata convincere ed è stato un grave errore. Dovevo essere più coerente. Andrea resta la storia più importante della mia vita, ma non ci sarà un ripensamento: quando decido di chiudere non torno mai indietro”.

Anna Falchi conferma “Finita con Andrea Ruggieri”/ “Ora c’è Walter Rodinò”

Ma c’è una grande novità nella vita di Anna Falchi, visto che la conduttrice e attrice ha conosciuto un altro uomo: “Ho fatto un incontro. Con Walter (Rodinò, esperto di comunicazione, ndr). Ci siamo conosciuti per caso e ora ci stiamo frequentando con tranquillità, senza fretta. Viviamo alla giornata. Siamo coetanei, entrambi genitori (lui ha due figli), quindi il rapporto è in par condicio. Posso dirvi che è l’uomo che più mi ha fatto ridere nella vita? E’ molto simpatico, a volte esilarante, per me è il sole”.

ANNA FALCHI: “QUANDO SALVO SOTTILE MI HA ORGANIZZATO LA FESTA DI COMPLEANNO…”

Quest’anno la splendida artista compirà 50 anni: “Quest’anno sono 50 mi sarei sotterrata – ha raccontato ancora Anna Falchi – quando Salvo Sottile mi ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa in diretta tivù, però mi sono commossa. Dentro di me mi sento ancora una ragazza, mentre fuori cerco di tenermi in forma”.

E a proposito di Salvo Sottile e de I Fatti Vostri, Anna Falchi spiega: “Da quando lavoro in questo programma sono felice, perché mi permette di condurre una vita regolare, aspirazione che avevo da tanto. La quotidianità professionale è come un il posto fisso, mi dà serenità. Anche perché gli orari combaciano con quelli di mia figlia”. Alyssa ha 12 anni, e il rapporto con la mamma è molto sereno: “Sono una mamma orgogliosa e felice che il “quarto” di sangue finlandese che scorre nelle vene di Alyssa (arriva da mia mamma) le abbia regalato occhi azzurri e capelli biondi. Avere una figlia ancora piccola mantiene giovani e tiene al passo con le novità”.

