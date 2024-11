Anna Lou Castoldi è una delle concorrenti della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma Rai in prima serata sabato 23 Novembre 2024 che vedrà la conduzione di Milly Carlucci. Anna Lou è una figlia d’arte, essendo figlia dell’attrice e regista Asia Argento e dell’oramai ex marito Morgan, il cantante. Andiamo a conoscere meglio chi è Anna Lou Castoldi.

Anna Lou Castoldi nasce il 20 Giugno 2001 a Lugano, figlia di Asia Argento e Marco Castoldi, quello che noi conosciamo con il nome d’arte Morgan. Sicuramente l’infanzia di Anna Lou è diversa da quella dei ragazzi normali, ha a che fare con genitori e nonni di illustre provenienza artistica e culturale e fin da piccola Anna Lou Castoldi sembra avere qualcosa di originale. La piccola però vuole mantenere un profilo basso.

Più volte ha raccontato di non voler essere definita come ‘la figlia di’ e vuole essere riconosciuta per la sua individualità e il suo talento. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva da giovanissima, a soli 13 anni prende parte al film Incompresa sotto la regia della madre dove interpreta Aria. Il film ottiene successo ma la piccola sembra voler assolutamente coltivare altri rapporti.

Anna Lou Castoldi partecipa a 19 anni alla serie tv Netflix Baby, interpreta Aurora ed ha grande successo. Oltre a questo lei prova a fare altri lavori, si cimenta in ruoli come la dj e fa la pittrice, coltiva varie forme d’arte ma resta comunque legata al mondo della cultura. Nonostante ciò fa anche lavori più umili e il suo obiettivo è essere totalmente indipendente.

Anna Lou Castoldi è molto riservata ma sappiamo che per diverso tempo è stata fidanzata con Dora, e lei è stata molto attenta ai diritti LGBTQ+. Recentemente la ragazza ha comunicato che si sono lasciate e ha raccontato: “Pure io mi sono lasciata, dopo oltre due anni. Ci vogliamo ancora bene ma alcune cose non stavano funzionando, io comunque continuo ad amarla e credo anche lei. Non è mai facile però e io ci penso spesso”.

Anna Lou è molto legata a suo padre che però non c’è mai stata. La madre Asia Argento parlo cosi a Verissimo: “Mia figlia Anna Lou ha un cuore immenso e una misericordia che forse io non ho e lei ce l’ha sempre avuta verso questo padre. Lei lo ha smepre perdonato e continua ad amarlo, lui è fortunato ad avere una figlia cosi, io non ci riesco e mi sono indurita con il tempo. Lui potrebbe approfittarne perchè un amore cosi potrebbe salvarlo e invece non lo fa”.