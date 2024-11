Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e il ricordo di nonna Daria Nicolodi: “Era contenta del mio modo di esprimermi”

È stato un momento molto toccante quello in cui Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024 ha ricordato la nonna Daria Nicolodi morta qualche anno fa. L’attrice, moglie di Dario Argento e mamma di Asia Argento è stata ricordata con parole piene d’affetto: “Mi diceva, so che ci sono delle regole e degli orari da rispettare, la vita è così, ma quando vieni da nonna puoi fare quello che vuoi”. E ancora: “Ma dove la trovi una nonna che ti dice: ma che figo quel piercing? Era contenta del mio modo di esprimermi. Era con me sempre. Avrebbe seguito anche questo mio percorso”

Anna Lou Castoldi è scoppiata a piangere più volte ricordando la nonna Daria Nicolodi: “Mi manca il suono della sua voce, le sue mani su di me me le ricordo un po’ meno. È strano da pensare e questo mi fa piangere”. E poi ancora ha confessato: “Mi ricordo da quando sono piccola mi raccontava tante storie e non so quante fossero vere, ma erano mirate a tenere attivo il mondo della fantasia. Mi raccontava che lei era una maga bianca, parlava col vento. Io tuttora associo questo alla natura. Mi mandava gelsomini e iris. Le ho promesso che l’avrei sempre sentita nel vento.”

Anna Lou Castoldi e l’abbraccio commuovente con la mamma Asia Argento dopo l’esibizione a Ballando

L’esibizione di Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti a Ballando con le stelle 2024 per ricordare la nonna Daria Castoldi sulle note de Le tasche piene di sassi di Jovanotti ha commosso tutti ed alla fine tra gli applausi di tutto il teatro è stato l’abbraccio tra Anna Lou e la mamma Asia Argento. Fabio Canino ha sottolineato com’è stata la migliore esibizione della serata e complimenti ha ricevuto anche dagli altri giurati. Ivan Zazzaroni, invece, ha concluso con una battuta: “Tua nonna la ritrovi allo specchio perché le somigli tantissimo. Devo pensare a questa dolcezza per una donna che ha frequentato i nostri incubi per anni, non dormivo la notte pensando a tua nonna.”