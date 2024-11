Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono tra i favoriti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Durante l’ultima puntata la coppia si esibita in un Quick sulle note di “Perfume”. La presidente di giuria si è complimentata Carolyn Smith: “è un quickstep molto divertente e moderno, non l’ho mai visto così. Mi è piaciuto, era a tempo, divertente”. Anche Ivan Zazzaroni ha apprezzato molto la prova di ballo: “la bravura di Nikita è nel cucire la coreografia nelle sue caratteristiche e questo è un ballo alla Anna Lou, ti sei adattato a lei”.

Fabio Canino, invece, ha sottolineato: “sembravano due cantanti giapponesi meravigliosi e divertenti.” Complimenti anche da Selvaggia Lucarelli anche se ha ammesso: “siete sempre graziosi, belli da vedere e sembrate venuti fuori da un film di Tim Burton, avete una grande grazia e talento, ma devo dire che stasera di tutto quello che ho visto fino ad oggi questa è quella che mi è piaciuta meno. Era ben fatta, ma alla settima puntata mi aspetto un passo in avanti oppure un mantenimento, mentre qui ho visto un passo indietro. A questo punto della gare non potete permettervi una involuzione”. Infine Guillermo Mariotto: “complimenti ai costumisti, il quickstep era favoloso e il cinema vi attende”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono tra le sorprese di Ballando con le Stelle 2024 e lo confermano di puntata in puntata. La coppia, infatti, ogni settimana porta sulla pista da ballo coreografie moderne che conquistano prima la giuria e poi i social dove sono amatissimi. “Bravi, freschi, dinamici, quasi innocenti. Ma bravi. Nessuno giudica la vostra persona, ma quello che fate” – scrive un utente su X, mentre un altro pensando alla finale esprime la sua preferenza “Devono vincere”. Non solo, “Deliziosi come sempre. Davvero in sintonia, non si capisce quasi chi sia il maestro e chi l’allievo” si legge e “Lei è decisamente portata, e lui è bello e bravo!”.

Non mancano però le critiche da parte di alcuni utenti; in particolare uno ha scritto: “Anna Lou sopravvalutata dalla giuria fin dall’inizio. Può eseguire i passi alla perfezione ma a me quando balla non trasmette assolutamente nulla. Sembra un Robot che esegue i movimenti programmati”. Da che parte state?