Dora è l’ex fidanzata di Anna Lou Castoldi, figlia d’arte e recente concorrente a Ballando con le Stelle che parteciperà nel weekend ad una puntata di Verissimo. Le due, per anni, sono state molto legate, grazie a Dora Anna Lou ha fatto coming out ma ora le due ragazze si sono separate. Andiamo a vedere chi è ed il motivo dell’addio.

Sebbene sono ancora in ottimi rapporti Dora e Anna Lou si sono separate ormai da diverso tempo, si dice agli inizi del 2024. Tempo fa la ragazza si confessò cosi a Fanpage: “Sono felice con la mia ragazza Dora, non ci sposiamo in chiesa ma sono pro all’adozione, ma costruire una famiglia nel nostro paese non è semplice. L’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e ‘i diversi’ ad andare altrove”.

Era un anno fa e da quel momento sono cambiate tante cose e le due si sono separate. Al momento non c’è nulla di confermato ma Anna Lou Castoldi sembra star vivendo un flirt con il maestro di ballo Nikita Perotti. I due sono più affiatati che mai e hanno concluso la trasmissione con un bacio nel corso dell’ultima puntata dello show.

Dora e le ultime sul rapporto con Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi e Dora svolgevano lo stesso lavoro di Dj, entrambe hanno lavorato sia in Italia che all’estero e sono molto legate. Dopo una lunga storia hanno però deciso di lasciarsi, ma sono rimaste in buoni rapporti, amiche e ancora colleghe all’interno del proprio lavoro.

Nel corso di un intervento a Verissimo Anna Lou Castoldi aveva svelato qualche mese fa il motivo della chiusura della sua relazione con Dora: “Dopo due anni mi sono lasciata, abbiamo convissuto per un anno e mezzo e ci vogliamo ancora bene. Ma adesso le cose non stavano funzionando e penso sia una questione d’amore. Continuo ad amarla e credo anche lei a me”.

Inoltre continuando a parlare della loro storia Anna Lou Castoldi ha spiegato: “Non funziona quotidianamente specialmente per gli stili di vita ma noi ci apprezziamo. Non è facile, ci penso. Ci sono stata male ma stavo male anche durante e quindi ora diciamo che posso usarla come cosa per pensare a me”, una rottura e una relazione che vede le due ancora in buoni rapporti.