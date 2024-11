Grande successo per Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2024. La coppia, puntata dopo puntata, sta conquistando sempre di più la stima della giuria, ma anche del pubblico da casa e dei social che riconosce il talento della figlia di Asia Argento e Morgan. Sulla pista da ballo, Anna Lou grazie alla ballerino professionista Nikita Perotti sta dando sfoggio di grande forza fisica e mentale. Anche durante l’ultima puntata di Ballando, la prova di ballo ha convinto la giuria. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, infatti, si sono esibiti in un tango sulle note di “The loneliest” convincendo ancora una volta la giuria. Fabio Canino è il primo ad apprezzare la loro coreografia: “anche questo tango era un tango giovane. Hanno fatto una cosa veramente moderna, ma molto bella che si rifà al classico”.

Anna Lou Castoldi, chi è e malattia?/ Dalla depressione al rapporto con il padre Morgan

Poi è la volta di Carolyn Smith: “molto interessante, mi è piaciuto tantissimo l’uso della musica. Era un tango argentino molto autentico, ma con questo approccio moderno come un confronto, una conversione da scoprirsi insieme”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono la vera sorpresa di Ballando con le Stelle 2024

Il tango moderno di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2024 ha convinto tutta la giuria. Anche Ivan Zazzaroni, si è complimentato : “sono stati molto tradizionali, lei nelle precisione delle figure. Ho trovato la cosa bella: nella modernità, tu hai tentato di essere fedele al tango e l’hai fatto in maniera strepitosa”. Plausi anche da Selvaggia Lucarelli: “forse c’era un pò di inespressività, eri un pò robotica, ma per tutto il ballo sei stata perfetta e impeccabile, ma mancava un pò l’anima”, mentre Guillermo Mariotto precisa: “la trovo sublime perchè non ti batte nessuno”.

Anna Lou Castoldi: "Insultata pesantemente per le scritte fatte sul bus"/ "Finita a fare servizi sociali"

Anche sui social è un plebiscito di voti e commenti positivi per la figlia di Asia Argento. “Questo è ballare” – scrive un utente, mentre un altro non nasconde che sono i suoi preferiti. “A me piacciono molto” e ancora “Complimenti ad AnnaLou! Perfetta!!! Goda la vita con le sue abilità e il suo senso di responsabilità! Rispetti sempre se stessa, il suo equilibrio, la sua personalità. Complimenti”. Non mancano i commenti critici come quelli di una utente che precisa: “lei non era per niente espressiva e per niente sensuale, come si dovrebbe essere in un tango. Ma lei può anche non ballare perché riceverà sempre la celebrazione dalla giuria”. E voi da che parte state?

Anna Lou Castoldi, chi è/ La figlia di Morgan e Asia Argento conquista tutti "Talento straordinario"