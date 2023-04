Anna Marcacci, morta mamma di Paolo Brosio/ Il 7 aprile aveva compiuto 102 anni

Anna Marcacci, mamma Paolo Brosio: il commovente cordoglio a Mattino Cinque per la sua morte

E’ arrivata alcuni minuti fa una triste notizia che riguarda Paolo Brosio; sua madre, Anna Marcacci Brosio, è venuta a mancare questa mattina all’età di 102 anni. La donna era ricoverata da alcuni giorni nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi – riporta l’ANSA – in seguito ad alcuni problemi di salute. I primi ad apprendere la tragica notizia sono stati i telespettatori di Mattino Cinque dove la conduttrice, Federica Panicucci, ha voluto offrire un sentito messaggio di vicinanza al suo amico e collega Paolo Brosio.

“Voglio salutare in modo particolare Paolo Brosio, stamattina è mancata la sua mamma…“. Queste le parole di Federica Panicucci a Mattino Cinque, quasi commossa nel mandare il suo messaggio di vicinanza all’amico Paolo Brosio per la morte di sua madre Anna Marcacci. Colma di tristezza, la conduttrice ha poi aggiunto: “Voglio dare un abbraccio forte, forte a Paolo Brosio… Sua mamma è morta all’età di 102 anni, un abbraccio a lui e alla signora Anna, che è mancata…”.

Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio: l’ultimo saluto di Don Patrizio a Mattino Cinque: “Ho pregato per lei…”

Tutti presenti in studio e in collegamento a Mattino Cinque si sono dunque uniti nella vicinanza e cordoglio per la morte di Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio. La conduttrice, dopo aver mostrato commossa l’immagine della donna, ha dato la parola a Don Patrizio che si è unito alla vicinanza nei confronti del giornalista colpito dalla tragica perdita. “Mi ha chiesto una celebrazione e soprattutto delle preghiere… Con affetto insieme a delle suore di clausura ho pregato per sua mamma. Paolo, ti vogliamo bene!“.

Alle parole di Don Patrizio ha fatto da eco Federica Panicucci, rinnovando il suo affetto smisurato per Paolo Brosio e il suo sentirsi vicina in occasione di questo momento tragico. Il giornalista ha perso la sua amata madre Anna Marcacci a pochi giorni dal suo ultimo compleanno; la donna aveva infatti compiuto lo scorso 7 aprile ben 102 anni. Chiaramente vige il massimo riserbo e rispetto sulle cause della scomparsa della donna, l’ANSA riporta unicamente la notizia di un ricovero iniziato già da alcuni giorni; prima l’ospedale Versilia e poi trasferita al San Camillo.











