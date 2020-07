Anna Munafò: “la morte di mia sorella ci aveva spenti”/ “Mio figlio Michael ha…”

Dallo scorso 21 giugno, la vita di Anna Munafò è completamente cambiata. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver sposato Giuseppe, è diventata mamma per la prima volta del piccolo Michael. Una grande gioia per l’ex partecipante di Miss Italia che, dando alla luce il suo bambino, ha portato in famiglia quella felicità che mancava da diversi anni. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la Munafò ricorda la tragica scomparsa della sorella Alba, avvenuta nel 2009 in seguito ad un drammatico incidente. Una tragedia che avrebbe spento l’entusiasmo di qualsiasi famiglia. Da quel momento, per i genitori della Munafò e per la stessa Anna, nulla è stato come prima. Tuttavia, la nascita del piccolo Michael ha portato nuova speranza in famiglia come racconta lei stessa.

Anna Munafò: “mio figlio Michael ha riacceso la speranza”

Atteso e desiderato, Michael è stato accolto con grande gioia dai genitori Anna Munafò e Giuseppe, ma anche dai genitori dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver vissuto la terribile esperienza della morte di una figlia, hanno ritrovato la speranza nel nipotino. La neomamma racconta come l’arrivo di Michael abbia “riacceso quella luce e quella speranza di una vita che si rigenera”. L’ex tronista confessa di essere felicissima nel vedere i suoi genitori alle presa con Michael che, pur avendo pochi giorni, è riusctio a riportare la serenità che in famiglia mancava. “La scomparsa prematura di mia sorella aveva spento l’entusiasmo di tutta la famiglia”, aggiunge la Munafò precisando come la nascita del suo bambino non compensi la morte dell’amatissima sorella. L”ex tronista, inoltre, ha raccontato i suoi primi giorni da mamma svelando come tutto stia andando nel migliore dei modi.





