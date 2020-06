Anna Munafò ha partorito, è nato Micheal/ Papà Giuseppe Saporita: “L’amore che…”

Anche una delle troniste più amate e seguite della storia di Uomini e donne, Anna Munafò, è diventata mamma. Sin da quando abbiamo parlato del matrimonio e delle sue foto si è notato subito un pancino sospetto ma solo qualche settimana dopo la bella siciliana ha svelato l’arcano annunciando ufficialmente la gravidanza al fianco del neo marito Giuseppe Saporita. I due sono apparsi insieme in ospedale mentre Anna abbracciava felice il suo Michael e suo padre pubblicava sui social una storia usando una canzone di Eros Ramazzotti al grido di: “L’amore che si rinnova..”. I due sono felici e a pochi mesi dal matrimonio sono già una famiglia, sono lontani i tempi in cui Anna si disperava per i suoi corteggiatori, adesso è una donna e mamma e chissà che un giorno non faccia ritorno anche lei a Uomini e donne per raccontare la sua storia.

ANNA MUNAFO’ HA PARTORITO, E’ NATO IL PICCOLO MICHAEL

Fino a quel momento i fan non potranno far altro che continuare a seguirla sui social dove, in realtà, non è molto attiva e sui social del marito Giuseppe Saporita che spesso condivide serate tra amici e foto con la moglie. Proprio nelle scorse settimane, Anna Munafò, parlando della sua storia con il marito rivelò: “Mio marito è di Milazzo anche lui, ci conosciamo da quando eravamo piccolini! Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni quindi non c’era stato proprio modo. Ci siamo incontrati questa estate, i miei amici hanno organizzato una serata insieme al suoi amici e, incontrandoci quella sera, abbiamo forse parlato par la prima volta“.

Ecco il post con l’annuncio del lieto evento:

Visualizza questo post su Instagram 21/06/2020 arrivi tu 🥰❤️ Michael ❤️🥰 @peppesaporita Un post condiviso da Anna Munafó (@annamunafo) in data: 21 Giu 2020 alle ore 1:31 PDT





