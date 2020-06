Anna Munafò preoccupata per il figlio Michael/ “C’è il Covid! Non avvicinatevi e..”

Essere un volto noto ha i suoi pro e i suoi contro e anche Anna Muafò lo sa bene. La bella ex tronista di Uomini e donne è finita sotto i riflettori dopo aver scelto il suo Emanuele all’epoca e anche quella volta chiese a tutti un po’ di privacy soprattutto quando arrivò la rottura definitiva, e adesso? La bella siciliana si trova a fare lo stesso anche con il piccolo Michael, nato da qualche giorno. Il figlio avuto dal marito Giuseppe Saporita è a rischio perché tutti si avvicinano alla sua carrozzina, molti lo toccano e magari cercando di baciarlo proprio adesso che non è ancora passato il pericolo Covid. La bella Anna Munafò ha quindi pensato di dire la sua sui social postando una foto con suo figlio e chiedendo a tutti di rimanergli lontani.

ANNA MUNAFO’ TIENE TUTTI LONTANI DAL FIGLIO MICHAEL

In particolare, non si capisce bene se l’ex tronista si stia rivolgendo solo ai fan che la fermano in strada o magari a parenti e amici che le stanno facendo visita in questi giorni dal ritorno dalla clinica, fatto sta che Anna Munafò scrive: “Vi chiedo una cortesia , visti i suoi pochi giorni di vita , e vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo , anche se sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa , vi chiedo perfavore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina e che cmq il bambino non va toccato , non voglio essere maleducata , ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro . Grazie da Michael”.

Ecco di seguito il post scritto da Anna Munafò:





