Anna Oxa, “Sali (Canto dell’Anima)” a Sanremo 2023/ Ritorno tra polemiche e nuove provocazioni?

Anna Oxa, con il brano “Sali (Canto dell’Anima)” pronta a vincere ancora Sanremo?

Anna Oxa torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Sali (Canto dell’Anima)“. La straordinaria interprete è pronta a stupire ancora una volta a distanza di tantissimi anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse. Tra le veterane del Festival di Sanremo, la Oxa ha trionfato per ben due volte nella sua carriera e chissà che quest’anno non possa triplicare, anche se per i bookmakers la sua corsa alla vittoria è persa in partenza.

Quella volta che al Festival di Sanremo si presentò con il perizoma in vista

A parte tutto la Oxa è stata ed è una delle artiste più eclettiche della musica italiana: trasformista, anticipatrice di moda e tendenza, ogni sua partecipazione al Festival di Sanremo ha stupito e creato polemiche. Dal perizoma in bella vista nel 1999 quando trionfa con “Senza pietà” fino al cambio di immagine e look post modernista degli anni 2000. Una indiscussa regina che, quest’anno a Sanremo, potrebbe indossare abiti disegnati apposta per lei da Dolce&Gabbana.

Anna Oxa a Sanremo 2023 non rilascerà interviste

Il ritorno di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 ha generato già le prime polemiche. Dall’intervista non concessa a Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta e moglie di Amadeus, fino al comunicato stampa rilasciato dalla Oxarte in cui ha anticipato che l’interprete non rilascerà interviste se non a Festival concluso. ” Oxarte informa.L’ Artista Anna Oxa fino a metà Febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti. Vi ringraziamo per la gentilezza, la cura e la comprensione che state avendo, sia in Svizzera che in Italia. La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival”.

Sempre nel comunicato si legge: “chi fosse interessato all’intervista radiofonica e/o giornalistica potrà contattarci direttamente facendo un messaggio tramite whatsapp in modo da poter programmare il calendario per le interviste. Seguendo l’ordine delle richieste. Ringraziamo tutti voi del pubblico per far rimanere Anna Oxa ancora in testa con netto vantaggio di preferenza nei sondaggi promossi in occasione del Festival. Grazie per la cortese attenzione. Milly”.











