Anna Pettinelli è tra le protagoniste della nuova puntata di Ciao Darwin 9, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. La conduttrice radiofonica e giudice di Amici di Maria De Filippi è chiamata a rappresentare la squadra dei Cornuti nella sfida televisiva contro il mondo degli Amanti rappresentato da Alex Belli. In merito alla sua condizione, la conduttrice ha detto: “l’essere cornuti è una condizione abbastanza comune, non è una vergogna. Va raccontata, noi abbiamo capito ancora di più cos’è l’amore e presa consapevolezza. Possiamo insegnare come difenderci”.

Giuseppe: chi è l'ex fidanzato di Anna Pettinelli/ "Sono di nuovo single, ma sto benissimo"

La voce di Rds, ma anche la coach di Amici è stata spesso al centro di dibattiti e polemiche che l’hanno fatta finire anche nel mirino di un hater che le ha augurato la morte. Così la Pettinelli su Instagram ha deciso di difendersi pubblicando il messaggio dicendo: “credo che alle critiche e alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitui mai, soprattutto gli appassionati degli altri concorrenti quando faccio una critica. Quando uno ti augura la morte è un’altra cosa”.

Amici 2024, quando inizia il serale? C’è la data/ Tutte le novità: giudici, cast e squadre

Anna Pettinelli e il rapporto con Rudy Zerbi ad Amici di Maria de Filippi

Fortunatamente Anna Pettinelli parlando delle minacce di morte subite sui social ha rassicurato i fan e gli ammiratori rivelando: “c’è un aggiornamento su questa vicenda: il ragazzo mi ha chiesto scusa e mi ha scritto che ha bisogno di aiuto. Io lo perdono, se non stai bene, dillo alla tua famiglia e fatti aiutare”. Intanto per la Pettinelli presto si riapriranno le porte di Amici di Maria De Filippi, il talent show televisivo di successo di Canale 5 dove si ritrova spesso a discutere con Rudy Zerbi.

Parlando proprio dell’amicizia con Rudy Zerbi, la coach di Amici ha raccontato a Verissimo: “ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo stati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure. Prima eravamo amici, qua dentro è diventato antipatico, qualcosa è cambiato”

Anna Pettinelli fuori da Amici 24?/ "Potrebbe essere sostituita da una famosa cantante". di chi si tratta