Anna Pettinelli ammette: “Ritocco le mie foto”/ Tina Cipollari la difende: “A criticarti saranno delle cess*”

Anna Pettinelli ammette di ritoccare le foto: ecco cosa migliora

Nelle ultime ore Anna Pettinelli ha deciso di intervenire su Instagram per zittire tutti coloro che la accusano di aver rifatto le labbra. Dopo aver pubblicato una foto con un suo prima e dopo, volto a dimostrare l’assenza di qualsiasi intervento chirurgico alle labbra, l’ex professoressa di Amici ha tuttavia ammesso di ritoccare le sue foto. La Pettinelli, infatti, usa un programma specifico per rendere la pelle più liscia e giovane, ritenendo non ci sia del male a farlo.

“Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni. Ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? – ha scritto su Instagram la Pettinelli – Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti.”

Tina Cipollari difende Anna Pettinelli e tuona contro gli hater

Anna Pettinelli è così giunta alla sua confessione: “Io per esempio uso FaceTune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”.

Fra i tanti commenti ricevuti dalla Pettinelli al post in questione spicca quello di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne si è subito schierata dalla sua parte con un commento per nulla leggero: “Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna. Vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti“.

