ANNA PETTINELLI, CHI E’ IL NUOVO FIDANZATO GIUSEPPE/ “Mi ama profondamente, me lo dice tutti i giorni…”

Giuseppe, fidanzato di Anna Pettinelli: “Ci siamo conosciuti in un modo particolare…”

Anna Pettinelli, in collegamento dallo studio di Amici, ha festeggiato il suo compleanno con i telespettatori di Verissimo. Per l’occasione, Silvia Toffanin è riuscita a toccare il suo cuore con un videomessaggio da parte del suo nuovo fidanzato, Giuseppe: “Ciao amore, lo so non te l’aspettavi ma sono qui per farti gli auguri di compleanno. Ci siamo conosciuti in un modo particolare, ci siamo parlati per un ora ad un aperitivo, ci siamo presi la mano e non gliel’ho più lasciata. La prima cosa che le ho detto è stata: ‘Non mi interessa il tuo cognome, ma la persona che sei’… Ha un sorriso ineguagliabile, mi frantuma; se hai bisogno, lei c’è sempre. Ti amo profondamento, te lo scrivo sempre e sarò ripetitivo, ma è la verità”.

CAROLINA RUSSI, FIGLIA DI ANNA PETTINELLI/ “Sei la mia persona preferita in tutto il mondo…”

Anna Pettinelli è rimasta colpita dall’intervento del suo nuovo fidanzato Giuseppe: “Lui è una persona che non ama mostrarsi, ha la sua vita; sono colpita e sorpresa. Poi facciamo i conti Beppe… E’ un siciliano tutto corazza; poi alla fine ti ama profondamente, me lo dice tutti i giorni; mi lascia anche i bigliettini sulla macchina. E’ molto romantico ma anche molto riservato”. (agg. Valerio Beck)

Anna Pettinelli ‘contro’ Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “Ha detto cose terribili…”

Anna Pettinelli e l’amore ritrovato con Giuseppe

Anna Pettinelli si appresta a fare ritorno a Verissimo oggi domenica 28 gennaio. La celebre prof di Amici si racconterà a 360° dall’amica Silvia Toffanin e non mancheranno di certo delle confessioni sul nuovo fidanzato Giuseppe, che la produttrice e opinionista ha già avuto modo di svelare a tutti nei mesi scorsi. La Pettinelli, raccontando la sua nuova relazione ha parlato così dell’uomo che negli ultimi mesi le ha ridonato forza, sorriso e soprattutto l’amore. “Ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché fa il cuoco. Si chiama Giuseppe, Peppe, non ci sono foto… Non è un segreto, ma voglio aspettare un attimo per dirlo. Com’è innamorarsi adesso? Diverso da come succedeva prima, mi innamoro lentamente”.

ANNA PETTINELLI, CHI È IL FIDANZATO?/ La figlia Carolina rivela: "E' un uomo molto paterno"

Nel corso della vecchia intervista concessa a Verissimo, Anna Pettinelli non si è poi sbottonata di più con i dettagli. “Non saprete di più, perché sono scaramantica. Cucina bene perché è la sua professione. Fa il cuoco, ma viene da altre esperienze. Ha deciso di seguire la sua passione. La nostra storia va avanti da mesi, ci siamo incontrati a maggio”. In quell’occasione Anna Pettinelli però non ha escluso di partecipare a Verissimo per una nuova chiacchierata con Silvia Toffanin proprio con il suo nuovo fidanzato, che ha già avuto modo di conoscere sua figlia e di raccogliere la sua approvazione. “A Carolina lui piace molto dice che è un bell’uomo che ha l’età giusta perché finora ho sempre avuto uomoni pià giovani. E io spero sia quello giusto perché Silvia te lo dico se non va bene con questo mi faccio monaca” ha scherzato Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli confessa sul nuovo fidanzato: “Mi sono innamorata lentamente”

Anna Pettinelli, sempre in una intervista rilasciata su Canale Cinque nel talk Verissimo, ha provato ad esternare le proprie sensazioni: “Innamorarsi da grandi è un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine. Mi sono innamorata molto lentamente, combattendo diffidenze che l’esperienza mi ha portato ad avere. È anche un uomo non abituato a stare con una donna dello spettacolo. Non è facile, ma ci stiamo riuscendo” ha ammesso la Pettinelli.

Non solo il nuovo amore, Anna Pettinelli in una recente intervista concessa a Verissimo ha così parlato del suo rapporto con i social e nello specifico con gli haters: “Alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitua mai. Quando uno ti augura la morte è un’altra cosa. “Spero ti prenda un colpo secco”, ecco cosa gli avevano scritto. C’è un aggiornamento, questo ragazzo mi ha scritto e mi ha chiesto scusa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA