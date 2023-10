CHI È NUOVO FIDANZATO DI ANNA PETTINELLI?/ “Si chiama Giuseppe. Mi sono innamorata lentamente”

Chi è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli? Non Andrea Di Carlo, non solo perché sono amici, ma anche perché il compagno si chiama Giuseppe. Lo ha rivelato lei stessa a Verissimo. “Non saprete di più, perché sono scaramantica. Cucina bene perché è la sua professione. Fa il cuoco, ma viene da altre esperienze. Ha deciso di seguire la sua passione. La nostra storia va avanti da mesi, ci siamo incontrati a maggio”. Anna Pettinelli però non esclude di partecipare a Verissimo per una nuova intervista proprio con il suo nuovo fidanzato, che ha già avuto modo di conoscere sua figlia.

CAROLINA RUSSI, FIGLIA ANNA PETTINELLI/ Lei: "Vorrei diventare nonna, ma non è pronta per un figlio"

“Del nuovo amore dice che le piace, che è un bell’uomo e che ha l’età giusta per me. Ha sempre condannato i miei lunghi rapporti con uomini più giovani di me, quindi ora è contenta. Io spero che sia l’uomo giusto. Dopo questo basta, lo dico ora. Altrimenti mi faccio monaca”. A proposito della loro relazione, Anna Pettinelli ha aggiunto: “Innamorarsi da grandi è un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine. Mi sono innamorata molto lentamente, combattendo diffidenze che l’esperienza mi ha portato ad avere. È anche un uomo non abituato a stare con una donna dello spettacolo. Non è facile, ma ci stiamo riuscendo”.

Anna Pettinelli "Rudy Zerbi? Eravamo amici, ora è antipatico"/ "Niente caffè insieme? Lo avrei avvelenato"

Andrea Di Carlo non è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha un nuovo amore? Archiviata la storia d’amore con l’ex Stefano Macchi, la prof di Amici di Maria De Filippi sta conoscendo un altro uomo. Dopo una serie di indiscrezioni, è stata proprio la famosa speaker radiofonica italiana confermare la presenza di un possibile nuovo fidanzato. “Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. Stiamo insieme da quattro mesi” – ha confermato la Pettinelli dopo la cocente delusione dall’ex compagno Stefano Macchi. Il nuovo compagno non è il manager Andrea Di Carlo, ex di Arisa come confermata dalla stessa speaker radiofonica: “io fidanzata con Di Carlo? È solo un amico”.

Stefano Macchi, chi è l'ex fidanzato di Anna Pettinelli/ Lei:"la fine è stata infernale. Ero inca*zata nera""

La Pettinelli ha così smentito le voci di un presunto flirt con il suo agente Andrea Di Carlo: “è il mio agente e tra noi c’è una grande amicizia. Vediamo molta gente che va a cena con il proprio manager ma non per questo deve esserci una storia d’amore”.

Anna Pettinelli e il nuovo fidanzata: “non farò il suo nome nemmeno sotto tortura”

Tutto tace sul nuovo fidanzato di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica e prof di Amici di Maria De Filippi ha deciso di non rivelare l’identità del suo nuovo compagno. Dalle pagine del settimanale Nuovo Tv ha precisato: ” non farò il suo nome neppure sotto tortura” – per poi precisare – “c’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. E’ il momento del miele e dello zucchero. Insomma, è un periodo perfetto per noi”.

La notizia di un nuovo amore è stata poi confermata proprio dalla Pettinelli durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha ammesso: “mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA