ANNA PETTINELLI/ Da Sanremo ai talent show, ma il primo amore è la radio (Amici 2020-2021)

C’è anche Anna Pettinelli, tra i volti della nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5 a partire da oggi. All’interno del programma, Anna sarà prof di canto, ruolo che è chiamata a ricoprire insieme ai colleghi Arisa (come lei nuova arrivata) e Rudy Zerbi (presenza già stabile e consolidata ormai da diversi anni). La carriera della Pettinelli nel mondo della musica è iniziata a 16 anni, quando faceva la speaker in alcune radio locali in Toscana, sua terra natia. Gli anni Ottanta sono stati i più prolifici per lei, che ha avuto modo di farsi conoscere presentando sei edizioni di Discoring (dal 1982 al 1987) e – soprattutto – il Festival di Sanremo (nel 1983 e 1986). Ancora, nel 1984 e ’85 ha condotto Un disco per l’estate, mentre a oggi la conosciamo soprattutto come speaker radiofonica.

Anna Pettinelli tra radio e televisione

Anna Pettinelli è responsabile del coordinamento speaker di Rds, la radio per cui lavora da tempo e di cui è una delle voci di punta. Dopo una breve esperienza in reti minori, nel 2009 è tornata alla ribalta come opinionista del reality show La fattoria, allora condotto da Paola Perego e facente parte del palinsesto Mediaset. Nel 2014 si è occupata di curare, come giudice e coach, Rds Academy, programma dedicato agli aspiranti speaker radiofonici. Dal 2016 appare all’interno dei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso (Pomeriggio 5) e Caterina Balivo (Vieni da me). Ha inoltre recitato nei film Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983) e Forever Young (2016), oltre a pubblicare il libro umoristico Teorie e tecniche dell’infamia amorosa (2010) scritto a quattro mani con David De Filippi. È madre di Carolina Russi, concorrente della seconda edizione del talent show The Voice.

Anna Pettinelli: “Sono gelosa della mia privacy…”

Così Anna Pettinelli descrive se stessa nelle poche righe di (auto)biografia riportate sul sito di Rds: “Di certo non ti dico quando sono nata, né quanto peso, né cosa voto. Quello che penso invece si evince da come parlo. No? Non vedo chi potrebbe essere interessato al fatto che sono nata a Livorno, che ho visto la prima telecamera a 4 anni e il primo microfono a 16. La radio arriva sempre con l’età della ragione.(!)”. Prosegue in tono irriverente: “E poi gelosa come sono della mia privacy, vorresti che mettessi in piazza la mia agitata vita sentimentale? Prova a chiedere a mia figlia Carolina, che da terribile adolescente qual è, magari ti spiattella tutto se le fai il favore di portare a spasso il nostro sharpei Guendalina. Potresti però provare a convincermi a dirti altre cose su di me, magari facendomi dei regali: un biglietto per le Hawaii sul set di Lost o più semplicemente una maxi vaschetta del mio gelato preferito, un profumo strano, un cd raro dei Verve, una montagna di dvd. Prova pure ma credo che di me non saprai… niente!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA