Anna Pettinelli/ “Amici? L’esperienza più bella degli ultimi 20 anni” (Io e te)

Anna Pettinelli ospite della puntata di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, di “Io e te” il programma del pomeriggio di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco. La speaker radiofonica è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra la recente esperienza come professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi fino all’amore per Stefano Macchi. La Pettinelli è reduce da un anno davvero importante che l’ha vista prima concorrente di Temptation Island Vip e poi nelle vesti di prof all’interno di Amici. Una duplice esperienza che ha lasciato il segno nella vita della speaker e conduttrice radiofonica che, intervistata dal Fatto Quotidiano, ha rivelato: “l’accusa che mi rivolgono più spesso è che sono cattiva, st***nza e senza cuore, poi chi mi conosce si ricrede. E anche qui Maria mi ha permesso di dimostrarlo ad Amici”. Una partecipazione che ha permesso alla Pettinelli non solo di dimostrare la sua competenza in ambito musicale, ma anche di mostrare un lato inedito del suo carattere. Un’esperienza di cui va fiero e che ha descritto così: “quella con Maria De Filippi è stata l’esperienza più bella degli ultimi venti anni. Mi sono divertita da matti nell’insegnare ai ragazzi cos’è la musica, cos’è un vinile”.

Anna Pettinelli e il fidanzato a Temptation Island

Prima di arrivare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli ha conquistato la simpatia del pubblico italiano dopo la sua partecipazione col fidanzato Stefano Macchi all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Una partecipazione che ha sicuramente lasciato il segno nell’immaginario del pubblico televisivo che, ancora oggi, ricorda con grande ironia la frase “bella patata” pronunciata dalla speaker radiofonica al compagno durante il falò di confronto. Per chi non avesse seguito Temptation Island Vip, la Pettinelli si è ritrovata a piangere per il suo compagno che flirtava con la bella tentatrice Cecilia Zagarrigo. Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la Pettinelli al grido di “Bella Patata sono io!”. Momenti trash memorabili rimasti impressi nel pubblico televisivo e dei social, ma anche nella vita di Anna e Stefano che proprio grazie al programma hanno avuto modo di conoscersi meglio. La coppia, infatti, a distanza di un anno è ancora fidanzata, anzi sono più legati di prima. A raccontarlo la stessa Pettinelli che ha dichiarato: “non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato. Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto, ma abbiamo superato la prova più grande”. A distanza di tempo nessun rimpianto o pentimento da parte della Pettinelli che ha precisato: “sono elicissima d’averlo fatto. E a prescindere dall’epilogo. Mi avevano già proposto in passato vari reality, dal Grande Fratello a L’isola dei famosi. Stavolta ho detto sì per due motivi. Primo: qui mi sentivo garantita, perché so come lavora Maria De Filippi con il gruppo di Fascino, la stimo, ho fiducia in lei. Secondo: qui ci sono in ballo sentimenti veri, si parla di amore, di relazione tra due persone che stanno insieme e vogliono mettersi alla prova”.





