Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Coppia sempre più fragile (Temptation Island Vip)

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: la coppia sempre più in crisi a Temptation Island Vip

Sempre più fragile la coppia di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, anche se Temptation Island Vip 2019 per ora ci ha mostrato solo i pianti della speaker. Sempre più gelosa, distrutta nel sapere che il suo uomo si sta avvicinando sempre di più alla single Cecilia Zagarrigo. Fra i due si è creata un’intesa forte ed è sempre più facile vederli sorridere insieme, scherzare e creare persino delle situazioni romantiche. Ormai senza il sostegno dell’amica Nathaly Caldonazzo, la Pettinelli ha chiesto il falò di confronto con il fidanzato, ma solo dopo aver buttato sulla sabbia le cuffiette. Anna è sicura di essere ormai ad un passo dal perdere Stefano e non intende rimanere con le mani in mano. Reazioni sempre esagerate agli occhi delle altre concorrenti, ma la speaker è convinta di essere l’unica a sapere che cosa pensa Macchi anche quando sono lontani. “O non ci arriva o questa ragazza gli piace”, ha sentenziato alla fine, lanciandosi poi in un “Chi c…o ti credi di essere, Bradley Cooper?”. Anna non riesce a capire come mai Stefano non stia considerando che lei è costretta a guardare tutto ciò che accade nel suo villaggio. “S’è fatta un’altra fidanzata”, ha detto in uno dei suoi momenti d’ira. Clicca qui per guardare il video di Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: in arrivo il falò di confronto

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono pronti per il falò di confronto, ma prima Temptation Island Vip 2029 ci svelerà come la speaker arriverà a chiedere l’incontro. Anna infatti vedrà altri video sul fidanzato, impegnato con Cecilia Zagarrigo fra risate, scherzi e tuffi. In particolare sarà il suo atteggiamento così ridanciano, troppo sereno e forse persino interessato a farla scattare in piedi, come scopriamo dall’anteprima di oggi. “Quella è roba mia Alessia, non può darla ad un’altra”, dice alla conduttrice dopo aver visto la clip. Per poi allontanarsi lungo la spiaggia da sola, con il suo vestito da sera nero con brillantini, furiosa come non mai. “Io mi faccio la valigia e vado a casa”, dice parlando con le telecamere. Che cosa avrà visto nel video? In base a quanto abbiamo intuito fino ad ora, la Pettinelli potrebbe essere sbottata più che altro per l’impossibilità di riuscire a tirare le orecchie a Stefano, che intanto sembra non aver alcun pensiero sulla fidanzata. Nemmeno da quando la speaker ha smesso di divertirsi e ballare con i Single. Clicca qui per guardare il video di Anna Pettinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA