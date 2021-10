Anna Pettinelli furiosa con Inder ad Amici 2021/ “Non mi prendere per cu*o”

Anna Pettinelli furiosa con Inder. Dopo il durissimo sfogo di Raimondo Todaro con i suoi allievi Mattia e Christian, finiti in sfida per un provvedimento disciplinare, Anna Pettinelli si scaglia contro Inder per il suo atteggiamento. L’insegnante ha puntato sul talento del giovane cantautore sin dall’inizio e sta portando avanti le sue idee nonostante i colleghi, Rudy Zerbi in primis, non abbiano molta fiducia nel talento di Inder. Quest’ultimo, però, con alcune mancanze, ha fatto letteralmente infuriare la Pettinelli.

“In due settimane sei stato capace di fare 17 infrazioni al cellulare, 4 ritardi e due lezioni saltate. Se tu hai un appuntamento vuol dire che ci sono delle persone che ti aspettano. Se tu non ti presenti a lezione, vuol dire che stai togliendo il posto ad un altro ragazzo che ha voglia di essere qui e di studiare. Se non vuoi stare qui, io ho un’arma che si chiama sostituzione e vuol dire che domani potresti non fare più parte della scuola“, sbotta l’insegnante nel daytime del 7 ottobre.

Inder in pericolo ad Amici 2021?

Dopo aver ascoltato le parole dell’insegnante, Inder prova a giustificarsi. “Io ho voglia di stare qui”, afferma il cantautore il cui atteggiamento fa infuriareancora di più l’insegnante che non ha alcuna intenzione di perdonare le sue mancanze nei confronti della produzione.

“Non mi prendere per il cu*lo. Sulla disciplina non transigo perchè io ti butto fuori dalla scuola“, sbotta l’insegnante. “Mi devi dire che cavolo avevi da fare per non presentarti a lezione. E’ una questione di rispetto del lavoro degli altri”, aggiunge la Pettinelli.L’insegnante decide così di togliere il cellulare ad Inder. “D‘ora in poi, per parlare con la famiglia, ti farai prestare i minuti dagli altri allievi”, conclude l’insegnante.

