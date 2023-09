Anna Pettinelli: lite con Maria De Filippi?/ L’insegnante di Amici 23 smentisce tutto e svela…

Anna Pettinelli e il ritorno ad Amici

Dopo l’addio di Arisa, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, come insegnante di canto, torna ufficialmente Anna Pettinelli che ha ricoperto tale ruolo anche in altre edizioni del talent show più famoso della televisione italiana. Un ritorno che ha reso felice la Pettinelli che, parlando del suo ritorno nella scuola che ha sfornato tanti talenti, ha svelato un retroscena su come è accaduto tutto. Sarebbe bastata una richiesta di Maria De Filippi per convincerla a tornare.

“Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra“, ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a TAG24.

Anna Pettinelli smentisce la lite con Maria De Filippi

La nuova edizione di Amici comincerà ufficialmente domenica 24 settembre, giorno in cui canale 5 trasmetterà la prima puntata durante la quale saranno svelati i nomi degli allievi della nuova classe. A pochi giorni dal debutto nuovamente come insegnante di canto, Anna Pettinelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo Tv smentendo di aver litigato con Maria De Filippi come, invece, si vociferava sul web.

“Non c’è stato alcun problema, alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio” – le parole della Pettinelli che, poi, parlando di Arisa, ha aggiunto – “Lei ha il suo stile, come del resto ciascuno di noi”.

