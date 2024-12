Anna Pettinelli “corteggiata” da Alfonso Signorini per il Grande Fratello 2024?

La puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì sera è stata caratterizzata dall’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa, dal rugbista Maxime Mbanda all’attrice Eva Grimaldi, sino ad una vecchia e gradita conoscenza del reality: Stefania Orlando. La showgirl ha fatto ritorno dopo diverse edizioni e in veste di nuova concorrente; da casa in molti fanno il tifo per lei, dalla famiglia alla carissima amica Anna Pettinelli. La conduttrice radio proprio ieri pomeriggio ha commentato la nuova avventura televisiva della Orlando, ospite di Dario Maltese a Pomeriggio Cinque.

Durante l’ospitata, nello spazio dedicato al talk ed approfondimento sulle dinamiche legate al Grande Fratello 2024, Maltese ha parlato dei nuovi ingressi nel reality. E ha fatto una rivelazione su Alfonso Signorini, il quale avrebbe espresso il desiderio di vedere anche la stessa Anna Pettinelli nella Casa più spiata d’Italia: “Alfonso Signorini, ieri qui a Pomeriggio Cinque, visto che è entrata una tua cara amica, Stefania Orlando, ha detto che devi andare a mangiare il cotechino nella Casa del Grande Fratello. Ci vai?“.

Anna Pettinelli rifiuta l’ingresso nel reality: “Non se ne parla“

Di fronte alla rivelazione a Pomeriggio Cinque, Anna Pettinelli è entrata nel vivo della questione ed ha categoricamente rifiutato l’ipotesi di un suo ingresso al Grande Fratello 2024, quantomeno come concorrente: “Sì, per due ore, dalle 23:00 all’una di notte, poi ciao. Due ore perché io quella Casa la rifuggo“. Poi, a sorpresa, ammette che il “corteggiamento” di Alfonso Signorini durerebbe ormai da tempo e più volte le avrebbe proposto di mettersi in gioco nel reality: “Alfonso non è che mi ha invitato una volta, mi ha invitato anche per altre permanenze. Non se ne parla. Quando avrò l’età della Alberti…”.

Dunque niente Grande Fratello per Anna Pettinelli, impegnata attualmente come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi: il reality di Canale 5 resta al momento un’ipotesi per lei piuttosto remota pur essendo un’affezionata telespettatrice, pronta ora a seguire le avventure dell’amica speciale Stefania Orlando.