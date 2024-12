Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, botta e risposta al veleno al Grande Fratello 2024

Stefania Orlando fa il suo ingresso come nuova concorrente del Grande Fratello 2024 e Alfonso Signorini ne approfitta subito per metterla a confronto con Beatrice Luzzi. In passato le due si sono punzecchiate a distanza, in particolare Stefania ha espresso opinioni pungenti su Beatrice, definendola bigotta rispetto alle dichiarazioni fatte qualche mese fa su Shaila Gatta. “Io non sono critica, io sono sempre molto obiettiva, forse è lei che è un po’ permalosa”, è la battuta d’inizio di Orlando.

“Mi hanno detto che quando io ero dentro mi hai molto difesa, ma poi perché fuori mi hai detto che facevo la vittima? Hai cambiato idea?”, è la risposta, dallo studio, di Beatrice Luzzi. Altrettanto pronta è la replica di Stefania Orlando, che spiega la sua posizione: “Io ho notato che effettivamente tu lo scorso anno hai avuto dei momenti in cui eri emarginata e ‘bullizzata’. Però un contro è essere vittima ed essere fiera, un conto è giocare sul vittimismo e continuare a fare la vittima. Comunque io non sono mai stata cattiva e sono contenta che tu possa apprezzare e anche capire le opinioni degli altri.” Chiude con una stoccata Beatrice: “Io cerco di essere sempre costruttiva ma sono contenta per te perché hai puntato sul cavallo giusto, visto dove sei!”