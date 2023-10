Anna Pettinelli “Rudy Zerbi? Eravamo amici, ora è antipatico”/ “Niente caffè insieme? Lo avrei avvelenato”

Anna Pettinelli a Verissimo sul suo ritorno ad Amici

Anna Pettinelli è entusiasta del suo ritorno ad Amici. “Questa è la scuola più bella del mondo, sono contenta di essere tornata. Mi piace lavorare con i ragazzi, essere a mio modo un piccolo punto di riferimento”, racconta a Verissimo. In collegamento dalla scuola di Maria De Filippi, la coach ha parlato del rapporto con i suoi colleghi. A partire da Emanuel Lo: “È molto taciturno, ma sorride quando ti vede, è molto carino e affettuoso, molto puntuale nelle sue cose”.

Su Raimondo Todaro: “È un compagnone, mi ha raccontato come si sono conosciuti lui e Francesca”. Anna Pettinelli parla di “rapporto speciale” con Alessandra Celentano. “Per certi versi siamo uguali”. Su Lorella Cuccarini: “Ha sempre un sorriso per me, è sempre molto carina”. E poi c’è Rudy Zerbi, con cui Anna Pettinelli ha un rapporto complicato ad Amici.

Anna Pettinelli e il rapporto complicato con Rudy Zerbi ad Amici

Rudy Zerbi proprio a Verissimo ha raccontato di non aver mai bevuto un caffè negli ultimi anni con Anna Pettinelli, ma in passato sono stati amici. Lo rivela proprio la coach di Amici ai microfoni del programma di Silvia Toffanin: “Ci conosciamo dal paleolitico, da tantissimo tempo, e per un certo periodo siamo stati anche amici, siamo andati anche in vacanza insieme. Molto tempo fa, nei primi anni ’90, con i nostri rispettivi compagni. C’era un’amicizia”.

Riguardo le dichiarazioni rese da Rudy Zerbi commenta: “Nessun caffè insieme? Glielo avrei avvelenato. È diventato antipatico qua dentro. Forse è cambiato”. Lei si ritiene diversa: “Io posso essere odiosa, ma non antipatica”.

