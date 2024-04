Anna Pettinelli scrive a Lil Jolie: “Usa la follia per fare musica”/ La dedica all’eliminata di Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie é eliminata prima della finale del serale

La stagione di Amici 2024 di Maria De Filippi vede tra i talenti cantanti e ballerini primeggiare l’eliminata Lil Jolie, allieva di Anna Pettinelli benché eliminata al quinto serale. Al rinnovato appuntamento del sabato sera di Amici, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 20 aprile 2024, la cantautrice campana é risultata sconfitta al ballottaggio che la vedeva schierata contro Sarah Toscano, allieva di Lorella Cuccarini. Un verdetto voluto su votazioni dei giudici adibiti alla quinta puntata serale di Amici 2024, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, che é ora oggetto di polemica tra consensi e accesi dissensi da parte dei contestatori. Quest’ultimi ritengono fortemente che Lil Jolie abbia subito un’eliminazione ingiusta ad Amici 2024.

Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli rompe il silenzio sull’affaire Lil Jolie

E, intanto, mentre l’eliminata può celebrare il primato per essere il primo elemento tra i cantanti in corsa ad Amici a siglare un accordo con una casa discografica, nel suo caso la Major all’attivo nell’industria musicale BMG, Anna Pettinelli rompe il silenzio social sull’eliminazione. Ebbene sì, l’esperta scrive alla cantautrice pupilla eliminata dal talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Riattivatasi sul profilo Instagram, la voce speaker radiofonica on air su RDS tiene a dirsi vicina all’allieva uscente di Amici 2024. E l’occasione del gesto di supporto é un post condiviso via Instagram, che immortala l’insegnante di canto nel percorso avviato al talent show con l’allieva soffiata a Rudy Zerbi e corredato da un messaggio. “Sono solo 4 ma ti abbraccerei molto di più- si legge tra le parole nella caption del post che Anna Pettinelli dedica all’artista cantautrice, Lil Jolie-. Angela usa la tua bella “follia” per fare musica e non smettere mai di essere te stessa. Ci vedremo in giro, lo so. Ad maiora. A presto ragazza talentuosa”.

