Anna Tatangelo e Denise Esposito, ex e compagna Gigi d’Alessio/ “Non va come prima”

Anna Tatangelo e Denise Esposito sono la ex e la compagna di Gigi D’Alessio. Dopo la fine della lunga storia d’amore con l’interprete di “Ragazza di periferia”, il cantautore napoletano ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia della giovane Denise Esposito. Eppure tra i tre ci sono ancora dei dissapori come confermano le parole della nuova compagna che ha voluto replicare ad un commento della ex Anna Tatangelo rilasciato negli studi di Verissimo. La cantante, infatti, ha dichiarato: “lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli” facendo riferimento alla nuova paternità dell’ex compagno.

Il cantautore napoletano e la nuova compagna Denise Esposito sono in dolce attesa e la ex non l’ha presa tanto bene. Dal canto suo Denise Esposito ha pubblicato sui social una frase che in tantissimi hanno interpretato come una frecciata alla Tatangelo: “non curatevi solo del corpo, che poi siete brutti dentro”.

La fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha toccato non solo i fan dei cantanti, ma anche le famiglie. Proprio Silvia Tatangelo, la sorella di Anna, dalle pagine di DiPiù, ha raccontato: “tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: “Le cose non vanno più come prima”. Perché si sono lasciati? Io do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”. Non solo, la sorella di Anna ha aggiunto: “ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Nessuna rappacificazione o ricongiungimento visto che entrambi hanno presto due strade ben diverse. Lei si è fidanzata con Livio Cori, mentre D’Alessio è innamorato della sua compagna Denise. “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto” -ha detto proprio l’artista napoletano.



