Gigi D’Alessio “Denise Esposito a differenza di altre non vuole apparire”/ Frecciatina ad Anna Tatangelo?

Gigi D’Alessio elogia la sua fidanzata Denise Esposito e attacca Anna Tatangelo?

Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta a 54 anni ed è pronto a ritornare in televisione come Coach di The Voice Senior. Il cantante partenopeo è sempre stato molto restio nel parlare pubblicamente della sua fidanzata, Denise Esposito di 28 anni ma, intercettato in aeroporto da Novella 2000 ha parlato per la prima volta della sua giovane fidanzata: “Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Gigi D’Alessio si è lasciato andare anche a descrizioni di tratti caratteriali della donna, forse, lanciando una frecciatina ad Anna Tatangelo: “A differenza di altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri hanno voluto”.

Dopo tanto gossip Gigi D’Alessio vuole privacy?

Le parole di Gigi D’Alessio sulla volontà di non voler apparire di Denise Esposito, forse, il cantante ha voluto mandare un messaggio ad Anna Tatangelo, che ultimamente ha criticato il suo ex compagno in un’intervista a Verissimo in cui confidava a Silvia Toffanin che lei e suo figlio hanno saputo della nuova paternità di Gigi tramite i giornali.

Gigi D’Alessio, fin dall’inizio del suo rapporto con Denise ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, forse anche assecondando le richieste della donna che, secondo quanto affermato dal cantante, non amerebbe troppo apparire o forse perchè stanco dei troppi pettegolezzi sulla sua vita sentimentale.

