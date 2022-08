Livio Cori, fidanzato di Anna Tatangelo/ Dopo la crisi, felici insieme a Ibiza

Chi è Livio Cori e come ha conosciuto Anna Tatangelo

Livio Cori è il fidanzato della cantante Anna Tatangelo. Anche lui, classe 1990, appartiene al mondo dello spettacolo e in particolare della musica, infatti è un cantante e un attore. Ha iniziato a fare musica quando aveva solo 15 anni e dopo alcune collaborazioni come quella con Gamon, ha cavalcato l’onda del successo con “Tutta la notte” brano del 2015 che stava in cima alle classifiche. Il successo è tornato nel 2019 grazie alla collaborazione con Luchè per il singolo “Veleno” e poi il cantante ha cambiato rotta verso il cinema. Tra il 2017 e il 2019 Livio Cori è entrato a far parte del cast della famosa serie “Gomorra” e ha prodotto anche la canzone “Surdat”, colonna sonora della serie tv.

La sua carriera musicale non si è certo fermata li, infatti l’artista ha acquisito maggiore popolarità dopo aver calcato il palco dell’Ariston di Sanremo con il brano “Un’altra luce”. Sanremo oltre alla fama e alla grande visibilità, ha regalato a Livio anche una conoscenza molto importante che ad oggi si è trasformata in una bellissima storia d’amore, quella con la cantante Anna Tatangelo.

Livio Cori e Anna Tatangelo, il periodo di crisi e il viaggio a Ibiza

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori è indubbiamente una storia travolgente e piena di passione ma che ha subito qualche intoppo nel corso del tempo. Se il peso della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non era abbastanza, lo è stato indubbiamente quello di Anna come celebre artista e cantante italiana. Secondo il giornale Chi, sarebbe stato questo uno dei motivi che qualche tempo fa aveva portato la coppia a un periodo di crisi. Nessuno dei due in quel periodo aveva rilasciato dichiarazioni che chiarissero la loro situazione ma al momento poco importa perché la coppia è più solida e felice che mai.

In questo momento il rapper si trova insieme alla fidanzata e al figlio della fidanzata, Andrea, a Ibiza, sono stati paparazzati ma non hanno ancora postato sui social una foto di coppia, a differenza dell’ex della cantante. Su Livio, Anna Tatangelo aveva dichiarato: “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.











