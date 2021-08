Anna Tatangelo e Livio Cori/ Presentazioni ufficiali in famiglia: il padre di lui…

La storia tra i due cantanti, Anna Tatangelo e Livio Cori, sembra tutt’altro che una avventura estiva. I due artisti da qualche tempo insieme, avrebbero finalmente deciso di amarsi alla luce del sole rendendo ormai pubblico il loro legame. Dopo lo scambio di “like” e dediche social, adesso è tempo di viversi anche nella realtà, come dimostrato da alcuni scatti pubblicati nelle ultime settimane sui principali settimanali di gossip. Tra le altre foto che immortalano la coppia, anche quelle trapelate dal profilo Facebook del signor Massimo, padre di Livio. Segnale, questo, come scrive GossipeTv, che siano già avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia.

Dagli scatti postati sul noto social dal padre del cantante è possibile vedere l’esito di una piacevole serata in un ristorante in riva al mare, insieme alla moglie, al figlio e ad Anna Tatangelo. “Serate estive”, scrive il padre di Livio Cori. Ed a confermare un sentimento tra i due sempre più forte, proprio gli sguardi che i giovani artisti si sono scambiati come immortalato dalla foto.

ANNA TATANGELO E LIVIO CORI: IL FEELING DEL CANTANTE CON IL FIGLIO DELLA COMPAGNA

Le presentazioni in famiglia per la coppia formata da Anna Tatangelo e Livio Cori a quanto pare sarebbero state reciproche dal momento che anche la cantante di Sora avrebbe deciso di presentare il figlio Andrea, avuto 11 anni fa dalla relazione con l’ex Gigi D’Alessio, al suo nuovo compagno. I tre hanno trascorso dei momenti molto sereni in Costiera Amalfitana come documentato da alcuni settimanali di gossip che hanno posto l’accento sul grande feeling tra Livio ed il bambino, il tutto sotto lo sguardo complice di mamma Anna.

La storia tra la Tatangelo e Cori sarebbe nata dopo quella importante che ha unito Anna per ben 16 anni al cantante napoletano pronto a diventare padre per la quinta volta. Gigi infatti aspetta ora un figlio dalla nuova compagna, Denise Esposito, più giovane di lui di 26 anni. Al tempo stesso però anche la Tatangelo si è mostrata estremamente serena al fianco del suo Livio, cantante ed attore napoletano 31enne. La scintilla tra i due, secondo i rumors, sarebbe esplosa in sala di registrazione dando vita ad un nuovo amore.



