Gigi D’Alessio, è nata la figlia Ginevra: il cantautore papà per la sesta volta/ L’annuncio: “Benvenuta…”

Oggi, 7 luglio 2024, è un giorno speciale per Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito. La coppia, poco dopo le 12, ha potuto finalmente dare la prima carezza d’amore alla seconda figlia (sesta per il cantautore). “Benvenuta Ginevra”, due semplici parole accompagnate da un cuore rosa che solo in parte può simboleggiare l’amore che in questo momento starà divampando sia per Gigi D’Alessio che per Denise Esposito; la compagna che in questo giorno speciale ha dato alla luce una tenera sorellina per il loro primo figlio, Francesco.

“Un bacio a quattro”, scriveva solo pochi giorni fa Gigi D’Alessio sui social commentando una foto della compagna Denise Esposito che li ritraeva dolcemente abbracciati al loro primo figlio, Francesco. Uno scatto che raccontava la trepidante attesa del cantautore di allargare la famiglia; un sogno che si realizza oggi, 7 luglio 2024, con la nascita della figlia Ginevra.

Gigi D’Alessio, un cuore pieno d’amore per l’arrivo della sesta figlia Ginevra: gli auguri di amici e parenti sui social

L’annuncio di Gigi D’Alessio, come anticipato, è arrivato sui social con una foto che non può che suscitare estrema dolcezza. Il cantautore, per annunciare il lieto evento, ha infatti pubblicato il cartellino che certifica la nascita di sua figlia Ginevra. Da lì scopriamo appunto l’orario del parto (12.09) così come il peso, la lunghezza. E’ un momento certamente magico e che tra l’altro Gigi D’Alessio si trova a vivere per la sesta volta; con la compagna Denise Esposito si tratta della seconda di due figli. Altri 3 figli sono invece nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca), dalla relazione con Anna Tatangelo è invece nato il quarto dei suoi figli, Andrea.

Non sono mancati ovviamente tanti messaggi d’affetto, congratulazioni e auguri sotto al post di Gigi D’Alessio dove appunto annuncia la nascita di sua figlia Ginevra. “Benvenuta”, scrive il fratello Claudio – come riporta Fanpage – “Auguroni Gigi”, scrive invece l’attore Salvatore Esposito.











