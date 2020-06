Anna Tatangelo, ex Gigi D’Alessio/ Nuovo look e vita per la “ragazza di periferia”

E’ tempo di novità per Anna Tatangelo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio che dopo la fine della storia d’amore è tornata sui social con un nuovo look. A sorpresa, infatti, “la ragazza di periferia” ha cancellato tutte le foto del suo profilo Instagram pubblicandone una nuova in cui mostra il suo nuovo look. Addio al capello scuro per dare il benvenuto ad una chioma bionda e uno stile che strizza l’occhio al rock. Un cambio di look che potrebbe segnare una svolta nella vita artistica e personale dell’artista di Sora che recentemente si è separata dal compagno Gigi D’Alessio. “Mann’itt nun tiene a capa apposto” ha scritto in dialetto napoletano la Tatangelo nella foto postata su Instagram dando così un segnala ai tantissimi fan che da tempo si chiedevano che fine avesse fatto. Il nuovo look della Tatangelo è stato promosso a pieni voti dai fans che, sotto la foto, hanno commentato scrivendo: “top, un cambiamento ci voleva. Rende concreta la nuova direzione musicale” e anche “ma sei…. biondissima. Sono in ansia da giorni ormai, esci questo singolo, ti stiamo aspettando”.

Anna Tatangelo, nuove canzoni in arrivo?

Da diversi mesi, infatti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia. Dopo la rottura di qualche anno fa e la conseguente riconciliazione raccontata sul palcoscenico di Sanremo con il brano “Le nostre anime di notte”, questa volta sembrerebbe essere finita davvero tra i due artisti. Non è chiaro il motivo che ha scatenato la rottura, anche se la cronaca rosa parla del desiderio di Lady Tata di sposarsi; un desiderio in parte non condiviso da D’Alessio che, invece, non avrebbe voluto annullare il matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato. Intanto proprio la Barbato in questi giorni è tornata a parlare della fine del matrimonio con Gigi D’Alessio facendo una precisazione: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”. Una versione completamente differente a quella detta tantissimi anni fa quando venne a conoscenza della relazione del marito con la giovane interprete di “Doppiamente fragili”. “Non parlo con chi ha l’età di mio figlio. Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete” aveva detto la Barbato che forse col senno di poi ha compreso che i motivi erano ben altri. Intanto c’è pure chi pensa che dietro questo cambio look di Lady Tata ci sia anche un nuovo amore che in molti avrebbero individuato in Daniele Petricca, il batterista che l’accompagna in tour. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA