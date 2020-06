Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio/ “Uniti da Pippo Baudo” ma separati nella vita…

Pubblicità

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio ospiti di “Buon compleanno Pippo Baudo“, lo show evento per gli 80 anni di età del popolare conduttore trasmesso in replica sabato 6 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Alla vigilia dell’84esimo compleanno di Baudo, mamma Rai ha deciso di festeggiare il grande Pippo riproponendo in replica lo spettacolo andato in onda quattro anni fa. Una serata di grande musica ed emozioni con la partecipazione di tantissimi amici e colleghi tra cui anche D’Alessio e la Tatangelo che tanto devono all’intuito del conduttore. Il primo ad esibirsi è stato proprio D’Alessio accolto dal pubblico e dallo stesso Baudo con grande affetto. “Tu sei diplomato al Conservatorio, tu sei un’artista professionista” precisa il conduttore con l’artista che si lascia andare ad un lungo discorso di ringraziamenti. “Ma quante volte ti devo dire grazie. Tu ti rendi conto di quello che hai fatto per me? Lo sai? Mi hai dato la chiave giusta, quando io la prima volta sono venuto da te con Gelmini ti ho portato una marea di dischi cantati in napoletano. Tu lì hai sentito una mia canzone e hai detto ‘si va bene, ma è troppo napoletano però ricordati che se tu la italianizzi ricordati sempre di mettere una frase in napoletano’”. Baudo ancora oggi è convinto di quel consiglio: “non bisogna mai dimenticare le proprie origini”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

Gigi D’Alessio quel consiglio di Pippo Baudo lo ricorda ancora oggi che è diventato un big della musica italiana nel mondo. “Da lì mi hai aperto un mondo, da questa formula è nata una canzone che ho portato a Sanremo, tu sei stato quello che mi ha dato non solo il passaporto per l’Italia, ma per il mondo” dice emozionato D’Alessio che si esibisce proprio sulle note di “Non dirgli mai” portata al successo a Sanremo 2000. Il successo però non gli ha risparmiato invidie e piccole delusioni come ha raccontato a Baudo: “dopo questa canzone mi vedevano tutti con la puzza sotto al naso, quando sono tornato a Napoli mi hanno fatto una festa meravigliosa e per ringraziare la mia città organizzai un concerto gratuito. Chiamai tantissimi colleghi, ma ero un pò circoscritto e ghettizzato. Poi ebbi il coraggio di chiamare quest’uomo che vorrei chiamare papà, lui venne a Piazza del Plebiscito e non volle nemmeno i soldi del treno mi ha portato il caffè sul palco davanti a 200mila persone”. Dopo D’Alessio è la volta di Anna Tatangelo, un’altra scoperta di Baudo. “Sei partita anche tu con la valigia da Sora con tanti sogni” dice Baudo con la cantante di Sora che racconta: “una valigia era piena di sogni e un’altra avevo le medicine, prima di arrivare all’Accademia di Sanremo mi è arrivata la febbre a 40 e le placche. Ero arrivata lì per cantare un pezzo rock e papà mi fece cantare una canzone più soft. Quando mi sentisti cantare ‘L’angelo’ di Syria dicesti a mio padre questa ragazza è bravissima”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: le parole di Baudo

Anna Tatangelo con Pippo Baudo ha ricordato il suo primo Sanremo quando aveva soli 15 anni. Era l’anno 2002 quando una giovanissima ragazza di Sora arriva sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo conquistando il primo posto con il brano “Doppiamente fragili”. Da lì è cominciata la sua carriera: “approfitto di ringraziarti, se non fosse stato per te non sarebbero arrivate tante cose nella mia vita in tutte le sfere” dice la Tantagelo con Baudo che precisa: “poi è arrivato anche l’amore”. Naturalmente si tratta di Gigi D’Alessio come precisa la stessa cantante: “si, subito dopo questo Festival, Gigi D’Alessio” – che rivela un aneddoto sulla loro conoscenza. Baudo, infatti, era intervenuto per capire le intenzioni di D’Alessio: “io sentivo il dovere di farlo, ero un padre delegato da tuo padre e dissi ‘Gigi che fai è un divertimento o un passatempo? Se è una cosa seria si, ed è stata una cosa serissima perchè ha scritto per te una canzone che dopo tanti anni è il tuo manifesto musicale”. La Tatangelo in quell’occasione replicò: “si è comportato bene. Sono passati 14 anni e abbiamo anche un figlio”. Purtroppo oggi, dopo quattro anni dallo show evento di Pippo Baudo, le cose sono cambiate visto che la coppia si è nuovamente lasciata.



