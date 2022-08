Anna Tatangelo/ Le “frecciatine” di Gigi D’Alessio e il nuovo programma Mediaset

Anna Tatangelo e le foto sensuali sul web, i fan pensano alla foto di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, nota cantante e showgirl italiana e a breve probabilmente conduttrice! La bellissima Anna in queste settimane ha letteralmente fatto impazzire il popolo del web. La cantante si sta godendo le vacanze estive insieme al figlio Andrea e al nuovo fidanzato Livio Cori. A far scatenare i commenti e i complimenti dei fan però, sono state le sue foto sexy in bikini o in abbigliamenti estivi che risaltavano molto le forme. Oltre ad essere in perfetta forma fisica, la cantante emana un’aura particolarmente felice ma anche molto sensuale e determinata.

Ai fan dell’ex coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio però, non è bastato pensare solo ad un periodo di relax della cantante. Si da il caso che qualche giorno fa, il cantante napoletano abbia postato su Instagram delle foto insieme alla giovane compagna Denise Esposito, un bacio appassionato nel cuore di Mykonos che lo ha posto indubbiamente al centro dell’attenzione. Oltre a pensare che la cantante abbia potuto postare foto sensuali come “risposta” alla foto dell’ex fidanzato, i fan dell’ex coppia storica hanno prestato attenzione anche ad altro.

Le “frecciatine” di Gigi D’Alessio e le nuove opportunità di Anna Tatangelo

A far pensare molto i fan recentemente, oltre alle splendide foto di Anna Tatangelo, sono state delle dichiarazioni di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, per giustificare il fatto che non avesse mai postato foto insieme alla giovane compagna Denise Esposito, aveva dichiarato: “Apprezzo molto la sua riservatezza e questo non voler apparire dove magari altri hanno voluto”. Un’affermazione piuttosto pesante se si pensa al fatto che quando lui e Anna Tatangelo erano una coppia amatissima dal pubblico italiano e al contempo criticata per la differenza d’età, i media e i social erano pieni di loro foto e apparizioni in pubblico o sul palco. Comunque le supposizioni dei fan dell’ex coppia non sono le uniche che riguardano la cantante.

Recentemente il suo nome insieme a quello dell’ex gieffina Stefania Orlando, sarebbero apparsi in pole position per la conduzione del programma Mediaset “La Talpa”. Nel 2003 la conduzione del programma, che aveva fatto un elevato numero di share, era stato affidato a Maria De Filippi, ora pare che Stefania Orlando si sia candidata e abbia fatto anche un provino ma anche Anna Tatangelo potrebbe essere tra i favoriti, d’altro canto non sarebbe la sua prima volta in Mediaset, dato che aveva ottenuto un discreto successo con “Scene da un matrimonio”.











