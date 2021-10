Anna Tatangelo “Gigi D’Alessio papà? Saputo dai giornali”/ “Priorità è nostro figlio”

Anna Tatangelo è tornata a parlare della sua precedente storia con Gigi D’Alessio nel corso della sua ospitata a Verissimo. Il cantante napoletano presto diventerà padre per la quinta volta dal momento che aspetta un figlio dalla sua nuova compagna. La vite di Anna e Gigi, ormai, sono definitivamente separate anche se ad unirli per sempre sarà il loro bambino, Andrea. La Tatangelo, intanto, è tornata a sorridere al fianca di un altro uomo, il collega Livio Cori. E non esclude una nuova maternità.

E’ una Anna Tatangelo particolarmente commossa, quella che emerge durante le parole dedicate ai genitori, ed in modo particolare al padre, nei confronti del quale ha un rapporto molto forte dal momento che è stato proprio lui il primo a credere fermamente nel suo grande talento musicale. “Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene”, ha ammesso nel rotocalco di Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D’Alessio

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, l’epilogo non è stato tra i più felici. Tuttavia, nonostante il rapporto si sia concluso non nel migliore de modi, la priorità resterebbe ad oggi proprio il loro bambino, che ormai ha 11 anni. “Il mio dovere è proteggere lui; gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, io voglio solo la sua serenità”, ha commentato l’ospite di Verissimo.

Ora per Anna il suo obiettivo è proprio la felicità del figlio Andrea, nato dalla precedente relazione con il cantante partenopeo: “Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, ha proseguito. Sempre durante l’intervista a Verissimo, Anna Tatangelo ha poi ammesso di aver saputo che il suo ex sarebbe diventato nuovamente padre proprio dai giornali di gossip: “L’abbiamo saputo dai giornali”, ha svelato, parlando anche a nome del figlio undicenne. Anna ha preferito non chiamarlo per nome ma si è limitata ad aggiungere: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”.

