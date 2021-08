Anna Tatangelo/ “Non mi sentivo a mio agio e mi sono rifatta le tett*”

Anna Tatangelo dopo il ruolo di giudice a All Together Now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 si gode l’estate in vacanza con il suo nuovo amore Livio Cori. Oramai non ci sono più dubbi: la bellissima cantante di “Ragazza di periferia” ha un nuovo fidanzato. Si tratta del rapper napoletano che ha conosciuto durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo dove ha gareggiato con “Le nostre anime di notte”, canzone scritta per lei dall’ex compagno Gigi D’Alessio. Da mesi si rincorrevano voci ed indiscrezioni su un possibile nuovo amore nella vita della cantante, ma la Tatangelo ha sempre raggirato la cosa anche quando in occasione di una intervista rilasciata a “Belve” ha precisato: “innamorata è un parolone, sto bene”.

I dubbi però hanno lasciato spazio ad una certezza: visto che Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati paparazzati insieme a bordo di una nave a largo della Costiera Amalfitana intenti a scambiarsi teneri baci. In particolare sui social il rapper ha commentato una delle foto della cantante con dei cuori blu a cui la cantante ha replicato con una doppia emoticon di un bacio e di un cuore.

Anna Tatangelo si è poi lasciata andare ad una confessione riguardante la sua vita privata parlando per la prima volta di chirurgia estetica. “Non mi sentivo a mio agio e mi sono rifatta le te**e, ma non vuol dire cambiare i neuroni della testa perché siccome ti fai due te**e non sei una persona normale. C’è veramente una cosa discriminatoria verso questa roba qui incredibile” – ha detto la Tatangelo che oggi è tornata a sorridere dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Una storia d’amore importante da cui è nato anche il figlio Andrea terminata dopo una serie di tira e molla.

“Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte” – ha raccontato la cantante che ha ricordato anche un momento particolare della loro relazione. “Un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei” – ha confessato la Tatangelo che ha concluso dicendo “sono indipendente ancora di più oggi. Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese”.



