Anna Tatangelo/ “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa”

Anna Tatangelo e la sua “mission impossible”

Anna Tatangelo tra gli ospiti della replica di Michelle Impossible, lo show televisivo di successo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La cantante di “Ragazza di periferia” è arrivata nello studio in compagnia di Rita Pavone con cui ha condiviso l’esperienza di giudice nel programma musicale “All Together Now”. Le due cantanti hanno duettato con la padrona di casa rivelando però la loro mission impossible. Per la Tatangelo la sua missione impossibile è diventata reale quando è stata scelta per partecipare alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2002 con il brano “Doppiamente facili”.

Un’occasione unica che le ha cambiato la vita, visto che la Tatangelo ha trionfato nella categoria Giovani dando così il via alla sua carriera di interprete. Intanto in questi giorni la ex compagna di Gigi D’Alessio è stata protagonista sui social dove ha pubblicato uno scatto davvero bollente in bikini. La foto non è passato affatto inosservata, anzi i soliti leoni da tastiera non ha perso occasione di criticarla. In particolare un utente le ha fatto notare come, nonostante in passato si fosse proposta come paladina della lotta contro l’oggettificazione delle donne, oggi mostra le sue forme da urlo senza tanti problemi!

Anna Tatangelo come JLo: la cantante si difende sui social

La foto di Anna Tatangelo in bikini ha fatto invidia a tantissime persone. Gli haters non hanno perso occasione per criticarla, ma la bella cantante di Sora si è difesa alla grande. “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguiilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione” – ha detto la Tatangelo.

Intanto la cantante è al settimo cielo dopo la notizia di essere stata riconfermata al timone di “Scene da un matrimonio”: “in tanti avevano avuto da dire. Ma io zitta. Succede spesso quando ci sono di mezzo io. Anche Davide Mengacci, il “papà” del programma, si era detto titubante. Mi è dispiaciuto” ha detto dalle pagine del settimanale Oggi.











