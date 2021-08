Anna Tatangelo/ “Serate estive” con Livio Cori e la famiglia di lui…

Livio Cori e Anna Tatangelo estate da fidanzati ufficiali

Anna Tatangelo torna sul palcoscenico di Battiti Live, la kermesse dell’estate 2021 e festeggia la prima estate da fidanzata! Oramai è ufficiale: la cantante di “Ragazza di periferia” ha un nuovo amore. Si tratta di Livio Cori, il rapper napoletano di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane. La conferma è arrivata da una foto che ha immortalato i due intenti a baciarsi a bordo di una nave nella Costiera Amalfitana. Un amore che la ex compagna di Gigi d’Alessio non nasconde più; anzi le cose tra i due sembrerebbero davvero serie visto che i ben informati parlano anche di prestazioni ufficiali alle famiglie.

Sui social oramai sia Anna che Livio non si nascondono più: scambi di like e commenti alle foto. Anche il padre del rapper napoletano ha condiviso diversi scatti proprio in compagnia della bellissima cantante italiana a conferme che le presentazioni in famiglia ci sono state! Proprio sui social Massimo, il padre di Livio Cori ha postato una foto con scritto “Serate estive”. Nello scatto si vedono lui, la moglie, il figlio e la fidanzata Anna Tatangelo.

Un nuovo amore nella vita di Anna Tatangelo. Dopo la lunga relazione con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora ha finalmente un nuovo fidanzato. Archiviare la storia d’amore con Gigi d’Alessio però non è stata facile visto che in diverse occasioni la cantante ha parlato dell’ex con parole di grande affetto e stima. Ospite del programma “Belve”, la cantante ha confessato: “il problema con Gigi D’Alessio è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però”. Non solo, la cantante si è autodefinita Benjamin Button dicendo: “sono nata vecchia per tornare giovane”.

La cantante ha poi parlato di come la storia con Gigi d’Alessio non sia stata così d’aiuto per la sua carriera artistica: “da un lato mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica, ma dall’altro mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’. Esordio avvantaggiato? Purtroppo no: si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone”.



