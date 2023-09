Anna Tatangelo: “Soffro per la morte di mamma ma papà ha voltato pagina”/ “Gigi D’Alessio…”

Non può far altro che emozionarsi Anna Tatangelo parlando di Palmira, sua mamma, morta nel 2022 dopo aver combattuto con un cancro al seno. A Verissimo, la cantante racconta: “Io tante cose della malattia a mia mamma non gliele dicevo perché volevo proteggerla. Lei forse silenziosamente sapeva tutto, perché la malattia andava avanti. La sua forza la sento, so che è vicino a me sempre”. Infatti, “il genitore è sempre quello che ha una risposta a tutto, invece in quel caso ero io a darle una mano, a tirare fuori una forza che non pensavo neanche di avere. Sono stata io la prima che ha saputo questa cosa. Paradossalmente mi sono sempre avvicinata alla lotta per la prevenzione per il cancro al seno e questa cosa invece maturava negli anni con mia mamma. Sono felice di essere testimonial del San Raffaele. Se mia madre avesse fatto prevenzione sarebbe ancora con me”.

Nel periodo difficile della malattia, la cantante non ha mai abbandonato la mamma: “Io ringraziando il cielo e i medici del San Raffaele, sono riuscita a stare accanto a mia mamma ancora di più. Ogni volta che avevo un giorno libero o un fine settimana, correvo a Sora, insieme a mio figlio che era molto legato a lei e ne sente la mancanza. Mentre ero a lavoro, mio figlio era sempre insieme ad Andrea. Sento la responsabilità nei confronti di mio figlio di fargli sentire che la nonna c’è sempre”.

Anna Tatangelo: “Mio figlio mi dà equilibrio”

Dopo la morte di mamma Palmira, Anna Tatangelo ha dovuto fare i conti anche con un altro dolore: vedere suo papà voltare pagina con un’altra donna: “Mio papà lo amo da morire. Lui ha voltato pagina, io non sono nessuno per giudicare, è sempre mio padre, gli voglio bene, lo rispetto e lo rispetterò sempre. Gli auguro di essere felice ma ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare le cose”. A darle forza, nel momento di dolore, è stato Andrea: “Mio figlio è in piena adolescenza. Vuole uscire, andare in discoteca… È dolcissimo, mi dà un equilibrio incredibile. Mi sono ripresa anche per mostrarmi forte davanti a lui. Piano piano il dolore lo affrontiamo insieme”.

Nonostante la separazione con Gigi D’Alessio, i due hanno un buon rapporto per il bene del figlio Andrea: “Io sono molto grata a Gigi perché mi è stato molto vicino all’inizio quando abbiamo scoperto la malattia di mamma. Le nostre strade si sono separate ma abbiamo l’obiettivo della serenità di Andrea. Da separati siamo un po’ sulle montagne russe ma il comune denominatore è la serenità di nostro figlio. Andrea lo ama e se è sereno Andrea, lo sono anche io. Io sono cresciuta tanto. A volte le differenze sono anche una risorsa. Le mie esperienze mi hanno portato ad essere più grande. Riesco sempre a cogliere il lato positivo delle cose. Ho mio figlio che sta bene, faccio quello che amo e trovo la mia serenità in queste piccole cose”.

Superato il periodo più complicato, Anna Tatangelo è adesso felice al fianco di Mattia Narducci, più giovane di 10 anni di lei: “Vengo da un periodo difficile. Ho conosciuto il mio compagno dopo che era morta mamma da pochi mesi, avevo perso 7 kg, non riuscivo a dormire. Lui ha saputo aspettare, mi ha saputa corteggiare in un momento in cui non volevo vedere nessuno. Riesce sempre a strapparmi un sorriso”.











